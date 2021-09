Le Service de sécurité incendie de Montréal se dote d'un Bureau de l'équité, de la diversité et de l'inclusion

MONTRÉAL, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) lance un Bureau de l'équité, de la diversité et de l'inclusion (BÉDI) afin d'encourager les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes issues de la communauté LGBTQ2+ à postuler au sein de son service. La Ville de Montréal a pour objectif de bâtir une fonction publique représentative de la population. Le SIM souhaite que cette diversité se reflète au sein de son personnel, dans tous les emplois et à tous les niveaux, tout en optimisant ses services. Ce nouveau Bureau vise également à offrir des espaces de travail exempts de discrimination.

Pour ce faire, le Bureau de l'équité, de la diversité et de l'inclusion entend renforcer ses partenariats avec les établissements d'enseignement afin d'augmenter le bassin d'embauches pour les personnes issues des groupes sous-représentés. Un plan d'attraction visant à rejoindre les jeunes dans les écoles, dans les centres communautaires ou lors d'activités sportives ou culturelles, sur tout le territoire de l'agglomération, sera aussi mis en place. D'ailleurs, le BÉDI sera présent au Salon de l'immigration les 21 et 22 septembre prochains. Le BÉDI compte également solliciter la collaboration de tous les membres du SIM afin d'appuyer les actions visant à encourager les candidates et candidats potentiels qui épousent les valeurs et la mission du service.

« La Ville de Montréal est déterminée à tout mettre en oeuvre pour que sa fonction publique soit inclusive et représentative de la diversité de la population montréalaise ainsi qu'à assurer des milieux de travail exempts de discrimination. La création du Bureau de l'équité, de la diversité et de l'inclusion au Service de sécurité incendie de Montréal permettra de maintenir les mêmes standards d'excellence pour le recrutement, tout en redoublant d'efforts pour faire place à plus de diversité. La représentativité est essentielle, surtout lorsqu'il s'agit de métiers aussi névralgiques qui concernent la sécurité. Héroïnes et héros de notre quotidien, nos pompières et pompiers doivent être le reflet de la population et c'est pourquoi je salue la création du Bureau », a déclaré la responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Caroline Bourgeois.

« Le SIM doit être un employeur exemplaire en matière de recrutement et d'inclusion en emploi. C'est un objectif essentiel auquel notre administration a décidé de consacrer tous les efforts et toutes les ressources nécessaires. Montréal est une métropole diversifiée, il faut reconnaître et valoriser cette richesse et ces talents pour mieux répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens, mais aussi ceux des organismes et des entreprises. Le lancement de ce Bureau de l'équité, de la diversité et de l'inclusion est un grand pas en avant et je suis enthousiasmée de le voir à l'œuvre », a ajouté Cathy Wong, responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination au comité exécutif.

« Il est important pour le SIM de diversifier ses effectifs pour mieux servir la communauté. Nous avons créé le BÉDI pour nous permettre d'atteindre nos objectifs d'équité, de diversité et d'inclusion. Nous allons travailler de concert avec les arrondissements, les villes liées et les autres partenaires qui contribuent à la richesse et au dynamisme de Montréal. Nous sommes confiants et nous avons très hâte d'accueillir de nouveaux candidats et de nouvelles candidates issues de la diversité pour venir enrichir nos équipes », a précisé le directeur du Service de sécurité incendie et coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal, Richard Liebmann.

Rappelons que les actions du BÉDI visent à atteindre les objectifs prévus au Plan directeur pour la diversité, l'équité et l'inclusion (DÉI) en emploi 2021-2023 .

