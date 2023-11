TORONTO, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Des ambassadeurs de la campagne Movember du service de police de Toronto, dont le chef Myron Demkiw, le chef adjoint Robert Johnson, des membres de l'unité de cavalerie de la police de Toronto, des directeurs de la Toronto Police Association ainsi que des représentants de Movember Canada se sont joints à Graham Mackenzie, directeur général, Produits négociés en bourse (TSX) pour ouvrir les marchés et souligner le lancement de Movember et le début de la campagne Movember de 2023.

Le service de police de Toronto et Movember Canada ouvrent les marchés

Draper, un cheval Clydesdale moustachu de six ans, membre de la cavalerie, est la mascotte de la campagne Movember de 2023 du service de police de Toronto.

Depuis plus d'une dizaine d'années, des membres du service de police de Toronto participent à l'initiative de Movember, un organisme caritatif mondial de premier plan voué à la santé masculine, en laissant pousser leur moustache pour amasser des fonds et en soutenant le mandat principal de l'organisme, soit d'aider les hommes à mener des vies plus heureuses et plus saines et à vivre plus longtemps par le financement de la recherche et de programmes innovants qui s'attaquent à des enjeux clés, à savoir le cancer de la prostate, le cancer du testicule, la santé mentale et la prévention du suicide. En dix ans, les campagnes Movember de la police de Toronto ont mobilisé 800 membres du personnel et réuni plus de 300 000 $ avec le soutien du service de police de Toronto et de la Toronto Police Association.

Pour consulter la page Web de la campagne organisée par les forces folliculaires du service de police de Toronto, @TorontoPolice FOLLICLE FORCE, visitez le https://ca.movember.com/team/2237267.

Pour en savoir plus sur Movember, visitez www.ca.movember.com.

