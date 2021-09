Le Service de police de la Ville de Repentigny dévoile son plan d'action : Évoluons avec notre communauté

REPENTIGNY, QC , le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR) partage aujourd'hui son plan d'action pour un « Service de police mobilisé pour sa communauté ». Avec ce plan, le SPVR s'engage à devenir un acteur de changement dans sa communauté et à participer activement à sa transformation. Grâce à des pratiques empreintes de bienveillance et d'empathie, ainsi que des interventions exemptes de racisme ou de discrimination, son objectif est de bâtir une communauté plus forte et soudée.

Depuis maintenant plus d'un an, le SPVR s'est engagé dans une démarche conçue sur mesure, se donnant pour ambition d'être une organisation apprenante, mobilisée pour sa population et qui se veut équitable, diversifiée et inclusive. Cette démarche indépendante, novatrice et unique - une première pour le milieu policier au Québec - a été menée avec l'agence Uena, un partenaire ayant une connaissance terrain des différentes réalités.

Le plan identifie de nouvelles avenues de communication, de relations communautaires et une vision novatrice d'une organisation policière inclusive.

« Notre plan d'action vise un changement organisationnel, basé sur une approche d'équité et de diversité et qui va au-delà du profilage racial. Il a été développé en tenant compte des réalités internes et des préoccupations des organisations présentes sur le territoire », souligne Helen Dion, directeur du SPVR. « Je tiens à rappeler que tout ce que nous avons entrepris dans le cadre de cette démarche, depuis le début, c'est pour nous améliorer en tant qu'organisation et qu'individus dans notre travail au quotidien, et le plan d'action est la démonstration de notre engagement. »

Développé sur près d'un an, le plan compte cinq (5) objectifs principaux qui s'inscrivent dans cinq (5) grands chantiers (culture organisationnelle, opérations, ressources humaines, communications, écosystème) et dont découlent cinquante (50) actions spécifiques et concrètes.

Déployées sur cinq (5) ans, les actions identifiées seront contrôlées et mesurées grâce à des indicateurs d'impact conçus spécifiquement pour la démarche unique du SPVR.

« Cette démarche sort des sentiers battus et crée un dialogue entre policiers et résidents afin de pallier aux incompréhensions de part et d'autre. En abordant les questions au-delà du profilage racial, nous serons en mesure non seulement de prévenir, mais aussi de favoriser des pratiques qui aident les policiers à comprendre les réalités de la diversité des populations avec et pour lesquelles ils travaillent », indique Shahad Salman, conseillère principale de l'Agence Uena.

Ce plan d'action s'appuie sur une approche systémique, basée sur des conversations avec le personnel du SPVR, des recherches et des discussions avec la communauté.

« Cette démarche nous a outillés dans le développement de ce plan d'action. D'ailleurs, ces étapes ont fait ressortir certains constats négatifs, qui ne sont jamais faciles à recevoir tant pour une organisation que pour nos policiers, qui sont des humains d'abord et avant tout et font un travail remarquable au quotidien », précise Mme Dion.

