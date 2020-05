QUÉBEC, le 12 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles reprend ses activités. Ainsi, les organismes communautaires participants pourront de nouveau aider les citoyens grâce à des séances virtuelles et téléphoniques gratuites au cours des prochaines semaines. Ces séances de préparation de déclarations de revenus sont offertes grâce à un programme conjoint de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et de Revenu Québec qui a été créé en 1988.

En raison de préoccupations liées à la pandémie de COVID-19, de nombreux organismes communautaires participants ont dû cesser ou reporter leurs activités au cours des derniers mois. D'autres ont dû réduire leur offre de service.

Or, grâce aux mesures provisoires annoncées aujourd'hui, ces organismes pourront de nouveau aider les citoyens à remplir leurs déclarations de revenus. Les allègements administratifs prévus leur permettront d'obtenir plus facilement les autorisations nécessaires auprès des citoyens ainsi que d'assurer la sécurité des renseignements personnels, et ce, tout en limitant les contacts physiques.

La mise en place de ces mesures et de ces allègements permettra aux organismes communautaires d'aider les citoyens à produire leurs déclarations de revenus pour respecter leurs obligations fiscales et continuer de recevoir les prestations, crédits et remboursements auxquels ils ont droit.

L'an dernier, plus de 3 700 bénévoles répartis dans 540 organismes ont aidé plus de 165 000 personnes avec un revenu modeste et une situation fiscale simple, partout au Québec, à remplir leurs déclarations de revenus.

Pour plus d'information sur le service d'aide en impôt ou pour savoir comment y participer à titre de bénévole ou d'organisme, visitez revenuquebec.ca/benevoles.

Citations

« En produisant leurs déclarations de revenus, les Canadiens peuvent obtenir des prestations et des crédits qui peuvent sensiblement améliorer leur qualité de vie. Je suis rassurée de voir que les comptoirs d'impôts pourront maintenant fournir des services virtuels pour continuer à soutenir les Canadiens vulnérables. Je tiens à remercier les organismes communautaires et leurs bénévoles pour leur engagement à aider les autres en ces temps difficiles. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« Le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles a un impact majeur sur des milliers de Québécoises et de Québécois à faible revenu. Les assouplissements annoncés aujourd'hui permettront de tenir des séances virtuelles de préparation des déclarations de revenus ainsi que d'offrir la préparation de déclarations au téléphone. »

- Eric Girard, ministre des Finances du Québec

