La concurrence accrue sur le marché des colis continue d'avoir une incidence négative sur les revenus.

OTTAWA, ON, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 290 millions de dollars au troisième trimestre de 2023, les revenus ayant baissé dans les secteurs d'activité Colis et Courrier transactionnel.

Au troisième trimestre, les revenus du secteur Postes Canada ont diminué de 44 millions de dollars, soit 2,7 %1, comparativement à la même période en 2022. La perte avant impôt du secteur s'est accrue de 63 millions de dollars par rapport à l'an dernier; elle était de 227 millions de dollars au troisième trimestre de 2022.

Pour les trois premiers trimestres de 2023, les revenus de Postes Canada ont diminué de 154 millions de dollars, soit 3,5 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. La perte avant impôt a augmenté, passant de 516 millions de dollars pour les trois premiers trimestres de 2022 à 651 millions de dollars pour la même période de cette année. Bien que les volumes de colis aient augmenté, un marché de la livraison des colis de plus en plus concurrentiel a continué à peser sur les revenus du secteur d'activité Colis. La baisse des volumes et des revenus du secteur d'activité Courrier transactionnel s'est poursuivie alors que le secteur d'activité Marketing direct a plutôt connu des hausses de volumes et de revenus au troisième trimestre.

Au troisième trimestre, les charges d'exploitation ont augmenté de 26 millions de dollars, soit 1,4 %, comparativement à la même période une année auparavant. Pour les trois premiers trimestres de l'année, les charges ont augmenté de 23 millions de dollars, soit 0,4 %, par rapport à la période correspondante de 2022. La réduction des charges au titre des avantages du personnel a en partie compensé l'augmentation des charges liées à la main-d'œuvre, des investissements non liés aux immobilisations dans nos opérations et nos technologies, et des dépenses d'amortissement.

Le secteur d'activité Colis représentant environ la moitié des produits de Postes Canada, la Société a entrepris de se transformer afin de répondre aux besoins de la clientèle dans un marché concurrentiel tout en renforçant le rôle essentiel du service postal dans l'économie canadienne.

Colis

Les revenus du secteur d'activité Colis sont demeurés relativement stables au troisième trimestre, baissant 3 millions de dollars, ou 0,3 %, alors que les volumes ont augmenté de 7 millions d'articles, ou 12,1 %, par rapport à la période correspondante de 2022. La croissance du marché du cybercommerce, l'amélioration du rendement du service et les offres concurrentielles comme la livraison carboneutre ont contribué à l'augmentation du volume. Les revenus du secteur Colis, quant à eux, ont continué d'être touchés négativement par le recours à des plateformes de magasinage des tarifs et un marché où la concurrence est exacerbée. De plus, les suppléments pour carburant, qui sont liés aux prix du marché, ont diminué considérablement. Pour les trois premiers trimestres de 2023, les revenus du secteur Colis ont chuté de 47 millions de dollars, soit 2,4 %, et les volumes ont augmenté de 4 millions d'articles, soit 1,8 %, par rapport à la même période en 2022.

Courrier transactionnel

Au troisième trimestre, les revenus du secteur d'activité Courrier transactionnel ont connu une baisse de 43 millions de dollars, ou 7,7 %, alors que les volumes ont diminué de 40 millions d'articles, ou 7,5 %, par rapport à la même période l'année précédente. Pour les trois premiers trimestres de 2023, les revenus de ce secteur ont diminué de 83 millions de dollars, soit 5,0 %, et les volumes ont quant à eux baissé de 5,0 %, soit 78 millions d'articles, par rapport à la période correspondante de 2022. Cette situation est attribuable en grande partie à la transition continue des particuliers et des expéditeurs vers les canaux numériques. Les tarifs des timbres réglementés ont été maintenus aux niveaux de 2020.

Marketing direct

Les revenus du secteur d'activité Marketing direct ont augmenté de 7 millions de dollars, soit 3,3 %, au troisième trimestre de 2023, les volumes ayant augmenté de 43 millions d'articles, soit 4,9 %, par rapport à la même période l'année précédente. Pour les trois premiers trimestres de 2023, les revenus ont baissé de 10 millions de dollars, soit 1,8 %, et les volumes ont diminué de 63 millions d'articles, soit 2,7 %, par rapport à la même période un an auparavant. L'acquisition de nouveaux clients et le développement de produits ont contribué à la hausse des volumes et des revenus au troisième trimestre. Dans l'ensemble, la transition vers le marketing numérique et l'évolution constante du secteur de la publicité continuent de peser sur les volumes du secteur d'activité Marketing direct.

Groupe d'entreprises

Pour le troisième trimestre, le Groupe d'entreprises de Postes Canada2 a enregistré une perte avant impôt de 217 millions de dollars, comparativement à une perte avant impôt de 136 millions de dollars pour la même période un an plus tôt. Purolator a dégagé un bénéfice avant impôt de 68 millions de dollars, comparativement à 84 millions de dollars au troisième trimestre de 2022, tandis que SCI a inscrit un bénéfice avant impôt de 5 millions de dollars, comparativement à 6 millions de dollars pendant la même période de l'année précédente.

Pour les trois premiers trimestres de l'année, le Groupe d'entreprises de Postes Canada a inscrit une perte avant impôt de 442 millions de dollars, par rapport à une perte avant impôt de 300 millions de dollars pour la période correspondante de 2022. Le bénéfice avant impôt s'élevait à 201 millions de dollars pour Purolator et à 8 millions de dollars pour SCI, comparativement à 203 millions de dollars et 12 millions de dollars respectivement pour la période correspondante un an auparavant.

Contexte

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada finance ses activités par la vente de produits et services et non par l'argent des contribuables.

Tous les pourcentages dans le présent communiqué ont été rajustés pour tenir compte des différences entre les jours ouvrables et les journées payées et sont calculés en fonction de valeurs arrondies au millier près. Au troisième trimestre, il y a eu le même nombre de jours ouvrables et de journées payées que pendant la même période de l'année précédente. Au cours des neuf premiers mois de 2023, on comptait un jour ouvrable de plus et le même nombre de journées payées par rapport aux périodes correspondantes de 2022. Lorsqu'on compare les résultats d'une année à l'autre, des jours ouvrables de moins ont pour effet une baisse des produits alors que des journées payées de moins entraînent une diminution des charges d'exploitation.



Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base de Postes Canada et de ses trois filiales en propriété non exclusive : Les Investissements Purolator Ltée, Groupe SCI inc. et Innovapost Inc.

