La concurrence accrue dans le secteur de la livraison de colis a contribué à la baisse des volumes et des revenus

OTTAWA, ON, le 4 mai 2023 /CNW/ - En 2022, le secteur Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 548 millions de dollars, la concurrence exacerbée dans le secteur de la livraison de colis et l'incertitude économique qui a poussé les gens à réduire leurs dépenses ayant eu une incidence négative sur les volumes et les revenus de colis.

La perte avant impôt de 2022 s'est creusée de 58 millions de dollars par rapport à la perte avant impôt de 490 millions de dollars enregistrée en 2021. Les revenus du secteur Postes Canada ont diminué de 167 millions de dollars, ou 1,9 %1, par rapport à 2021. Bien que les revenus du secteur Colis aient diminué par rapport à 2021, ils se sont avérés plus élevés qu'avant la pandémie. Les volumes du secteur Courrier transactionnel ont continué de chuter. Les revenus et les volumes du secteur Marketing direct ont lentement commencé à se rétablir par rapport à l'année d'avant.

Les charges d'exploitation de Postes Canada ont diminué de 0,8 % par rapport à 2021. Cette baisse est en grande partie due à la réduction des avantages sociaux attribuable à l'augmentation du taux d'actualisation et à la réduction des coûts de main-d'œuvre découlant de la baisse des volumes de colis. À mesure que le courrier laisse la place aux colis, la pression sur les charges continue de se faire sentir. La Société effectue des investissements stratégiques afin d'améliorer le service et le suivi, d'optimiser son réseau, d'accroître la capacité et de rehausser l'expérience de la clientèle. Postes Canada étant tenue d'assurer la livraison à toutes les adresses canadiennes, la croissance continue de son réseau a fait grimper les coûts; environ 219 000 adresses à desservir se sont en effet ajoutées en 2022.

Compte tenu de la croissance importante du magasinage en ligne, le secteur de la livraison de colis au Canada s'est transformé au cours des dernières années, ce qui a entraîné une concurrence accrue. Bien que le magasinage en ligne ait ralenti en partie en raison de l'incertitude économique et de la hausse du coût de la vie, le marché du cybercommerce devrait plus que doubler dans les 10 prochaines années. Les colis représentant environ la moitié des revenus de Postes Canada, la Société investit afin de mieux se positionner dans un marché concurrentiel et de demeurer un partenaire de livraison de choix. Même si la Société doit actuellement mettre l'accent sur les investissements et les améliorations qui lui permettront de répondre aux besoins en évolution des gens et des entreprises d'ici, l'autonomie financière demeure son objectif à moyen et à long terme. Postes Canada a le mandat de longue date de maintenir son autonomie financière tout en servant l'ensemble du pays.

Colis

En 2022, les revenus du secteur Colis ont diminué de 99 millions de dollars, ou 2,3 %, tandis que les volumes ont chuté de 75 millions d'articles, ou 20,4 %, par rapport à 2021, alors qu'ils restaient plus élevés qu'à l'habitude en raison de la COVID-19. La concurrence accrue, le retour du magasinage en personne et la baisse des dépenses de consommation ont eu une incidence négative sur les volumes de colis. La capacité d'expédition limitée en provenance de la Chine et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont aussi eu un effet sur les colis d'arrivée. La Société a géré de façon proactive sa composition clientèle commerciale et gamme de produits pour aider à compenser la baisse des revenus. Postes Canada a continué d'investir dans la capacité afin de favoriser la croissance à long terme de son secteur Colis.

Courrier transactionnel

Les revenus du secteur Courrier transactionnel ont diminué de 70 millions de dollars, ou 2,4 %, tandis que les volumes ont connu une baisse de 165 millions d'articles, ou 6,3 %, par rapport à l'année précédente. Les revenus et les volumes ont baissé par rapport à ceux plus élevés de 2021, alors que le secteur avait profité des envois du recensement et des élections fédérales. Le maintien des tarifs réglementés des timbres aux niveaux de 2020 pour l'année 2022 a également contribué à la baisse des revenus. L'érosion du secteur Courrier transactionnel se poursuit à mesure que le public et les organisations qui expédient du courrier privilégient des solutions numériques.

Marketing direct

Les revenus du secteur Marketing direct ont augmenté de 32 millions de dollars, ou 3,9 %, et les volumes ont connu une hausse de 67 millions d'articles, ou 2,1 %, par rapport à 2021. Les revenus et les volumes des services Courrier personnalisé de Postes CanadaMC et Courrier de quartier de Postes CanadaMC ont légèrement augmenté au début de 2022, alors que les entreprises ont repris leurs campagnes de marketing avec le retour au magasinage en personne. Toutefois, les campagnes ont ensuite ralenti, alors que l'incertitude économique s'est renforcée et que les entreprises ont réduit leurs dépenses. La baisse des dépenses de consommation et les pénuries de papier à l'échelle mondiale ont également eu une incidence négative sur la demande pour les campagnes de publipostage. Les revenus et les volumes du service Poste-publications ont légèrement diminué en raison du calendrier des campagnes d'envois et du recul continu des abonnements à des publications imprimées. La Société continue d'investir dans les produits de marketing direct pour maximiser leur proposition de valeur et favoriser leur intégration aux expériences numériques.

Groupe d'entreprises

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada2 a enregistré une perte avant impôts de 292 millions de dollars en 2022, comparativement à une perte avant impôts de 246 millions de dollars en 2021. Purolator a inscrit un résultat avant impôt plus élevé que l'année précédente, soit 317 millions de dollars, par rapport à 269 millions de dollars en 2021. Le résultat avant impôt de SCI a connu un recul par rapport aux 24 millions de dollars déclarés en 2021, alors qu'il s'est chiffré à 16 millions de dollars cette année.

Renseignements généraux

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada sont financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables.

1. Tous les pourcentages ont été rajustés pour tenir compte des différences entre les jours ouvrables et les journées payées, et sont calculés en fonction de valeurs arrondies au millier près. L'exercice 2022 compte un jour ouvrable et une journée payée de moins que l'exercice 2021.



2. Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base de Postes Canada et de ses trois filiales en propriété non exclusive : Les Investissements Purolator Ltée, Groupe SCI inc. et Innovapost Inc.

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]