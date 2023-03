Observations tirées du sondage sur l'exploration minière et du charbon en Colombie-Britannique de 2022 publié au congrès de l'ACPE

46 % - Nombre de répondants qui estiment que l'or est une matière première

84 % - Hausse des dépenses pour l'exploration cuprifère en douze mois

24 % - Baisse du nombre de projets déclarés en 2022

78 % - Hausse du financement accordé aux projets aux stades préliminaire et primaire

MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - Publié à l'occasion du congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) à Toronto, le septième sondage annuel sur l'exploration minière et du charbon en Colombie-Britannique révèle que les dépenses d'exploration dans la province ont atteint 740 millions de dollars, dépassant de près de 10 % le sommet précédent de 681 millions de dollars atteint en 2012. À l'opposé, le nombre de projets et le nombre total de mètres forés ont respectivement diminué de 24 % et de 20 % par rapport à l'année précédente, l'exploration étant plutôt orientée dans des activités au stade préliminaire. Le sondage, mené par EY, le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faible carbone de la Colombie-Britannique et l'Association for Mineral Exploration de la Colombie-Britannique, dresse un portrait de l'état actuel du secteur de l'exploration minière et du charbon en Colombie-Britannique.

« L'année dernière a été marquée par la volatilité des cours des métaux, en raison notamment de la combinaison de divers facteurs macroéconomiques et géopolitiques qui ont eu des répercussions positives et négatives, indique Iain Thompson, leader, Consultation, Mines et métaux chez EY Canada. La baisse des risques de fermetures liées à la pandémie et la réouverture complète des économies, contrée par le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la crise énergétique qui en a découlé, ont créé un climat d'incertitude sur le marché des produits de base. Dans ce contexte, l'année 2022 a surpassé le record au chapitre des dépenses d'exploration en Colombie-Britannique. »

Le cuivre : moteur d'une année record

L'exploration cuprifère a été le moteur d'une année record au chapitre des dépenses à l'échelle provinciale. Alimentées par des conditions de marché favorables et par la demande, les dépenses d'exploration cuprifère ont bondi de 84 % en douze mois, passant de 128 millions de dollars en 2021 à 235 millions de dollars en 2022. De la même façon, l'exploration visant les métaux critiques a bondi de 77 % en Colombie-Britannique en douze mois, tandis que les dépenses liées aux métaux précieux ont augmenté de 91 % par rapport à 2020.

Conservant leur niveau record de 2021, les dépenses pour l'or ont diminué légèrement de 2 % en douze mois, passant de 431 millions de dollars en 2021 à 422 millions de dollars en 2022. Malgré ce repli, les réponses au sondage indiquent que l'intérêt pour l'or n'a pas diminué. Environ 46 % des répondants indiquent que l'or est le principal produit d'exploration.

Retour à l'exploration primaire

Le sondage révèle que l'exploration en Colombie-Britannique s'oriente désormais sur la découverte après des années où les efforts étaient axés sur l'avancement de projets existants. Les projets d'exploration aux stades préliminaire et primaire ont représenté 39 % des dépenses totales d'exploration en 2022, recevant 78 % de financement en plus en un an, tandis que les projets aux stades plus avancés, les projets d'évaluation minière et les projets de concession minière ont reçu 10 % de financement en moins.

« C'est formidable de voir les dépenses d'exploration se renforcer en Colombie-Britannique, d'autant plus que les besoins en minéraux et en métaux augmentent alors que nous traversons une transition mondiale vers l'électrification et un avenir sobre en carbone, affirme Kendra Johnston, présidente et cheffe de la direction de l'Association for Mineral Exploration. Nous nous réjouissons également du fait que les participants au sondage cherchent à accroître leur collaboration avec les Premières Nations tout au long du cycle d'exploration et de mise en valeur afin de faire en sorte que les retombées rejaillissent sur les collectivités locales et environnantes. »

Le secteur de l'exploration continue de jouer un rôle prépondérant dans l'économie de la Colombie-Britannique. Des 740 millions de dollars investis dans l'exploration et l'évaluation des gisements miniers, 42 millions de dollars ont été consacrés à des ententes de consultation et d'exploration avec les collectivités des Premières Nations. De plus, les répondants au sondage ont indiqué une hausse de lְ'emploi dans le secteur de 32 %.

Pour lire l'intégralité de ce rapport, consultez la page ey.com/ca/bcminingsurvey.

À propos du rapport

Initiative conjointe d'EY, du ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faible carbone de la Colombie-Britannique et de l'Association for Mineral Exploration, le sondage sur l'exploration minière et du charbon en Colombie-Britannique dresse un portrait de l'état actuel du secteur de l'exploration minière et du charbon en Colombie-Britannique.

Les données et l'analyse présentées dans le présent rapport portent sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 et reposent sur les réponses au sondage et les informations recueillies dans des rapports financiers et communiqués de presse de 170 entreprises menant leurs activités en Colombie-Britannique, et qui représentent collectivement 230 projets partout dans la province.

SOURCE EY (Ernst & Young)

Renseignements: Pour de plus amples renseignements : Nicolette Addesa, [email protected], +1 416 941 3336