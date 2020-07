Le secteur de l'énergie électrique doit se transformer rapidement, alors que les nouvelles TIC de Huawei autonomisent les réseaux électriques intelligents

SHENZHEN, Chine, 9 juillet 2020 /CNW/ - La date d'aujourd'hui marque le septième Huawei Global Power Summit (sommet sur l'énergie électrique mondiale) ayant pour thème « Bits Drive Watts, Building a Fully Connected Smart Grid » (des bits pour produire des watts; établir un réseau électrique intelligent entièrement connecté). Adoptant une formule virtuelle, le sommet a convié des clients, des partenaires, des experts et des penseurs de l'industrie de l'énergie électrique du monde entier pour discuter de l'impact et de la réaction face à la pandémie de cette année, et aussi des incertitudes politiques et économiques. Le marché de l'énergie électrique offre encore aujourd'hui un potentiel énorme alors que l'industrie doit mettre sur pied des réseaux électriques écologiques, efficaces, fiables et peu coûteux, assurant un approvisionnement énergétique raisonnable et plus efficace.

Saisir l'occasion de transformer le secteur de l'énergie électrique

Les sociétés d'électricité du monde entier cherchent à améliorer la qualité et l'efficacité en déployant des centres de données et en reconstruisant des plates-formes de gestion. Elles visent à fournir de l'énergie verte efficiente et plus fiable tout en assurant la sécurité du réseau, et à offrir davantage de services à valeur ajoutée par l'entremise de l'Internet de l'énergie afin de favoriser le développement social. Toutefois, les technologies et les modèles opérationnels traditionnels sont incapables de soutenir cette transformation. En conséquence, l'industrie mondiale de l'énergie électrique doit évaluer comment s'adapter aux nouvelles tendances; comment rendre les réseaux capables de détecter les problèmes de sécurité en temps réel et de réagir promptement; et comment mieux utiliser l'énergie propre et réduire les émissions de carbone? Comment les réseaux énergétiques peuvent-ils être à la mesure du réseau de bornes de recharge, qui croît rapidement, tout en assurant une prise en charge efficace?

Pour les agents de changement, ces défis présentent des occasions. « Huawei aide ses clients à relever ces défis d'industrie et à saisir les occasions futures grâce à la transformation numérique », soutient David Sun, vice-président de Huawei Enterprise BG et président de l'unité fonctionnelle Global Energy.

Huawei intègre de manière harmonieuse les technologies que sont la 5G, l'Internet des objets (IdO), l'optique, la propriété intellectuelle, l'infonuagique, les mégadonnées et l'intelligence artificielle dans les systèmes d'alimentation. Conjointement avec ses partenaires, Huawei a lancé des solutions d'entretien intelligent, comme l'inspection du réseau assurée par l'intelligence artificielle et la distribution IdO, couvrant ainsi la production, la transmission, la transformation, la distribution et la consommation d'énergie. Cela permet la surveillance globale, l'interconnexion et la collecte de renseignements auprès de diverses bornes d'alimentation.

M. Sun remarque aussi que « Huawei a hâte de partager son expérience de transformation numérique propre au secteur de l'énergie électrique et aux autres industries de la Chine avec un plus grand nombre de clients, produisant des watts avec des bits et établissant des réseaux électriques intelligents afin d'aider les sociétés mondiales d'énergie électrique à accélérer leur développement ».

De nouvelles TIC pour autonomiser les réseaux électriques intelligents

Un nombre croissant de sociétés d'électricité font de leurs stratégies de transformation numérique une priorité. Lors du sommet, Huawei et les chefs de file de l'industrie ont illustré l'importance de la 5G, de l'intelligence artificielle, des mégadonnées et de l'informatique en nuage pour ce processus.

Par exemple, la société CSG (China Southern Power Grid) conclut que les réseaux de distribution de l'énergie et les utilisateurs ont besoin d'un mécanisme de communication avec le réseau électrique qui procure une connectivité plus large, une plus grande bande passante et une faible latence tout en étant hautement fiable et pouvant être déployé rapidement. Ces fonctionnalités permettent de mesurer et de distribuer l'énergie de manière intelligente, et elles facilitent le développement de la maison intelligente et de l'Internet des véhicules (IdV). En réponse à cela, la technologie sophistiquée d'épissage de 5G de Huawei permet la communication bout en bout des réseaux électriques intelligents, ce qui assure des réseaux fiables et sécuritaires pour la distribution d'énergie ainsi qu'une meilleure efficacité.

Selon Yang Junquan, directeur général adjoint du centre de commande et de transmission de CSG, CSG a compilé 53 scénarios typiques de service couvrant la production, la transmission, la transformation, la distribution et la consommation d'énergie ainsi que les services intégrés. Il s'attend aussi à voir apparaître davantage d'applications de 5G dans un avenir rapproché.

HUAWEI CLOUD et la plate-forme de données offrent de grandes capacités pour l'informatique et le stockage de données. Ensemble, ces outils intègrent dans une seule et même plate-forme les actifs de données provenant de plusieurs systèmes d'un exploitant de réseau électrique. Grâce à un traitement et à un échange de haute vitesse des données, la plate-forme aide à accomplir diverses tâches complexes.

Par exemple, la province du Qinghai en Chine vise à consommer et à s'approvisionner d'une énergie 100 % verte à long terme. Conjointement avec Huawei, la province a tiré parti de l'informatique en nuage pour établir un nouveau centre de données liées à l'énergie propulsé par l'intelligence artificielle et compatible avec les mégadonnées. Aujourd'hui, la société provinciale d'énergie électrique peut prévoir le rendement énergétique renouvelable en se fondant sur les prévisions météorologiques. En compensant par plusieurs sources d'énergie, la puissance de sortie totale permettant d'accéder au réseau sera plus stable. En mettant en œuvre ces stratégies de haute technologie, Qinghai a pu produire en 2019 de l'énergie 100 % verte durant 15 jours consécutifs. Dans ce cas-ci, la consommation d'énergie propre a été favorisée par des moyens numériques et intelligents.

Les nouvelles TIC peuvent aussi améliorer l'efficacité de l'exploitation et de l'entretien des sociétés d'électricité. La société SGCC (State Grid Corporation of China) a travaillé avec Huawei pour mettre sur pied une plate-forme numérique, une plate-forme IdO et un nuage informatique, ce qui réduit le délai nécessaire pour recueillir et stocker des données de quatre heures à 30 minutes pour sa division du Henan.

Huawei incorpore des modules d'intelligence artificielle dans des caméras et des drones, permettant à l'équipe responsable de l'exploitation et de l'entretien de surveiller à distance les lignes de transport d'électricité et de détecter les coupures. Grâce à cela, le Shenzhen Power Supply Bureau a réduit le délai d'inspection du réseau de 20 jours à 2 heures. Le délai requis pour capturer des images, lui, s'évalue désormais en minutes plutôt qu'en heures. La précision de l'analyse d'image a aussi dépassé les 90 %.

Huawei déploiera de manière centralisée et gérera à distance des millions de véhicules électriques et de bornes de recharge par l'entremise du nuage informatique, ce qui améliorera l'efficacité de chargement et la prise en charge de la durée de vie de la batterie en raison de l'analyse des données réalisée par intelligence artificielle, et augmentera l'efficience de la gestion en utilisant les réseaux 5G haute vitesse.

La prestation de services numériques qui s'appuient sur une abondance de fibres et d'emplacements et sur des solutions novatrices de TIC est devenue l'une des principales tendances de transformation numérique pour les sociétés mondiales d'électricité.

Huawei a travaillé avec plus de 190 sociétés d'électricité de la planète, dont 10 des 20 plus grandes de l'industrie, afin d'implanter la transformation numérique. Les solutions de Huawei sont largement utilisées par de telles sociétés, comme Saudi Electricity Company, Turkish Electricity Transmission Corporation, Provincial Electricity Authority of Thailand, SGCC et CSG. Pour obtenir plus d'information à propos du Huawei Global Power Summit, veuillez consulter le https://e.huawei.com/topic/global-power-summit-2020/en.

