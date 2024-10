Les entreprises exportatrices cherchent de nouvelles occasions d'affaires sur le marché américain.

ATLANTA, 22 octobre 2024 /CNW/ - Pour renforcer sa position sur le marché et étendre sa portée internationale, l'Agence costaricaine de promotion du commerce extérieur (PROCOMER) a orchestré la participation du pays au Salon mondial des produits frais et floraux 2024. L'événement, qui s'est tenu du 17 au 19 octobre à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis, a attiré plus de 21 000 participants de plus de 60 pays.

En tant que l'un des événements mondiaux les plus importants dans le secteur agricole et floral, ce salon a fourni une plateforme à 18 entreprises costaricaines pour mettre en valeur le potentiel de leurs offres d'exportation et ouvrir de nouvelles possibilités de croissance pour les entreprises du pays.

« Notre participation est essentielle pour mettre en valeur la compétitivité du Costa Rica sur les marchés internationaux. Elle renforce notre stratégie de diversification et nous permet d'explorer de nouvelles tendances sur les marchés émergents. Les entreprises du Costa Rica démontrent de plus en plus leur capacité d'adaptation et de concurrence à l'échelle mondiale, offrant des produits de haute qualité qui répondent aux exigences en matière de durabilité et de responsabilité environnementale », a déclaré Mario Sáenz, chef du développement des exportations de PROCOMER.

Le kiosque essential du COSTA RICA a accueilli plus de 54 réunions d'affaires où les exportateurs ont présenté une vaste gamme de produits, y compris l'ananas frais, le manioc, le taro, la chayotte, le chou caraïbe, les fleurs tropicales et le feuillage.

Dans le cadre de la stratégie promotionnelle, des activités interactives ont été organisées, notamment des dégustations de plats cuisinés avec des produits costaricains et du café national. L'événement a également mis en vedette la technologie de réalité virtuelle (RV) du secteur agricole, dans le cadre du programme Descubre, qui offre aux participants une expérience immersive des offres d'exportation du Costa Rica.

Selon PROCOMER, le Costa Rica a consolidé sa position comme principal fournisseur de manioc et deuxième exportateur de lis frais coupés aux États-Unis.

Ces positions de chef de file sur le marché américain soulignent la compétitivité et la qualité des produits du Costa Rica, dont l'engagement envers la durabilité et l'innovation a permis de gagner du terrain sur des marchés très exigeants comme les États-Unis, la principale destination des exportations agricoles du pays.

