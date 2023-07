TORONTO, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Le Secrétariat à la santé et au développement social des Premières Nations du Manitoba (FNHSSM), Mustimuhw Information Solutions Inc. (Mustimuhw) et Inforoute Santé du Canada (Inforoute) sont fiers d'annoncer le lancement de PrescripTIonMC au Sagkeeng Health Centre, au Manitoba.

PrescripTIonMC, le service national d'ordonnances électroniques d'Inforoute, transformera le processus d'exécution des ordonnances pour les communautés des Premières Nations de la province en permettant la transmission électronique sécurisée d'une ordonnance entre un dossier médical électronique communautaire (DMEc) et la pharmacie choisie par le client. Grâce à cette technologie novatrice, le FNHSSM et Mustimuhw simplifieront la gestion des médicaments et amélioreront la sécurité des clients et les résultats de santé en général.

Conçu en fonction du client, PrescripTIonMC permet aux professionnels de la santé de transmettre leurs ordonnances de façon électronique et sécurisée et améliore les communications cliniques. Les ordonnances sont envoyées directement et en toute sécurité à la pharmacie choisie par le client, ce qui lui évite d'avoir à se déplacer et élimine le recours au papier. Ce service, qui est particulièrement pratique pour les résidents de régions éloignées ou mal desservies, améliore l'accès aux médicaments essentiels et favorise le respect des plans de traitement.

De plus, le Sagkeeng Health Centre, qui assure la prestation de services de santé à la Première Nation Sagkeeng, a procédé à l'intégration du DossiÉ et du DMEc de Mustimuhw au printemps dernier. Les utilisateurs autorisés du DossiÉ Manitoba, le dossier de santé électronique provincial, peuvent maintenant y accéder d'un seul clic, sans avoir à saisir de nouveau leur numéro d'identification, leur mot de passe ou d'autres identifiants de client. Ce changement permet également aux utilisateurs autorisés du Sagkeeng Health Centre d'afficher dans le DossiÉ Manitoba l'information sur le patient provenant de plusieurs systèmes provinciaux, notamment les ordonnances de médicaments qui ont été exécutées, les résultats d'analyses de laboratoire, les vaccins reçus et les rapports de radiologie. Mustimuhw travaille à l'intégration de son DMEc au registre provincial des clients pour permettre l'accès aux données démographiques des patients.

Ces projets du FNHSSM jouent un rôle important dans l'avancement des soins de santé et la satisfaction des besoins uniques des communautés des Premières Nations. En adoptant des solutions de santé numériques, le FNHSSM souhaite combler les lacunes en santé, améliorer les résultats des patients et fournir des outils novateurs aux patients comme aux professionnels de la santé.

« PrescripTIonMC est un ajout important à notre DMEc. Nous sommes honorés de contribuer à la mise en place de cette technologie pour la Première Nation Sagkeeng et sommes convaincus qu'elle modernisera la gestion des médicaments, améliorera la sécurité des patients et permettra aux professionnels de la santé de fournir les meilleurs soins possibles aux membres de leur communauté », souligne Mark Sommerfeld, chef de la direction de Mustimuhw Information Solutions.

« Un nouveau chapitre de notre engagement à offrir les meilleurs services de santé qui soient aux communautés des Premières Nations s'ouvre aujourd'hui. L'intégration du DossiÉ au DMEc et l'adoption de PrescripTIonMC sont des exemples de ce que la santé numérique peut faire pour améliorer la santé et le mieux-être des membres de notre communauté, déclare le chef Sheldon Kent, président du conseil d'administration du Secrétariat à la santé et au développement social des Premières Nations du Manitoba. Nous sommes impatients de terminer l'intégration de notre DMEc au registre des clients et des vaccins avec nos partenaires. »

« PrescripTIonMC est une véritable révolution pour les professionnels de la santé comme pour les clients. Grâce à la technologie numérique sécurisée, nous pouvons faciliter les communications, améliorer la sécurité des médicaments et éliminer les obstacles à l'accès. Cette solution novatrice s'inscrit dans notre vision d'un avenir où chaque membre des Premières Nations reçoit les soins de qualité qu'il mérite », ajoute Pamela Schacht, infirmière praticienne, Sagkeeng Health Centre.

À propos du Secrétariat à la santé et au développement social des Premières Nations du Manitoba

Le Secrétariat à la santé et au développement social des Premières Nations du Manitoba (FNHSSM) est une organisation phare qui vise à améliorer la santé et le mieux-être des personnes et des communautés des Premières Nations du Manitoba. Le FNHSSM collabore avec des partenaires régionaux, des dirigeants des Premières Nations et des intervenants gouvernementaux pour élaborer et mettre en place des initiatives en santé qui répondent aux besoins particuliers de ces populations autochtones.

À propos de Mustimuhw Information Solutions Inc.

Mustimuhw Information Solutions Inc. (MIS) est un fournisseur de solutions dans le domaine de la santé des Premières Nations et des services à l'enfance et à la famille. Nous croyons que, dans l'information, il y a le passé : des connaissances exactes et accessibles nécessaires à la prise de décisions rapides qui sont déterminantes pour la vie. Dans l'information, il y a aussi la vérité. Nous voyons la Nation au-delà des chiffres, et la réalité de la vie des membres que ces chiffres représentent. Enfin, dans l'information, il y a l'avenir - un avenir où le pouvoir de bâtir des communautés en meilleure santé est entre les mains de nos clients, un avenir pour les Premières Nations inspiré par leurs membres et rendu possible par Mustimuhw. www.mustimuhw.com.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé, et nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients afin de rendre les soins de santé plus numériques. Nous mettons tout en œuvre pour que les Canadiens puissent, en ligne, consulter l'information sur leur santé, prendre des rendez-vous médicaux, voir les résultats de leurs analyses de laboratoire, obtenir des ordonnances et accéder à d'autres services de santé. Nous collaborons avec nos partenaires en vue de transformer le réseau de la santé, car nous savons que les solutions numériques peuvent être aussi transformatrices pour les soins de santé qu'elles le sont dans d'autres aspects de votre vie. Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez-nous en ligne au infoway-inforoute.ca/fr .

À propos de PrescripTIon MC

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, d'exploiter et de maintenir en bon état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMC. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMC rend la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs peuvent transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMC protège les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescriptioncan.ca.

SOURCE Inforoute Santé du Canada