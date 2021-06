PORT DE JOHNSTOWN, ON, le 16 juin 2021 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Les agriculteurs et les entreprises agricoles de l'Ontario et de tout le Canada sont des chefs de file de l'agriculture climato-intelligente et trouvent de nouvelles façons de rendre leurs activités plus durables. Pour les aider à poursuivre sur la voie d'une économie à faible émission de carbone, le gouvernement du Canada appuie la recherche, l'innovation et l'adoption de technologies propres, y compris un soutien particulier aux agriculteurs pour les aider à réduire les coûts de séchage du grain.

Aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie Claude Bibeau, le secrétaire parlementaire Neil Ellis a annoncé que le nouveau Programme des technologies propres en agriculture, doté d'un financement de 165,7 millions de dollars, est maintenant ouvert aux candidats. Le secrétaire parlementaire Ellis a pris la parole lors d'une visite virtuelle du port de Johnstown, un port intermodal sur la Voie maritime du Saint Laurent et la plus grande installation d'entreposage de céréales de l'Est de l'Ontario.

Ce nouveau programme permet aux agriculteurs et aux entreprises agricoles d'avoir accès à du financement pour les aider à développer des technologies propres et à adopter les plus récentes technologies propres afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et d'améliorer leur compétitivité. Le programme investira 50 millions de dollars expressément pour l'achat de séchoirs à grain plus efficaces.

Le nouveau programme comporte deux volets de financement :

Le volet d'adoption appuiera l'achat et l'installation de technologies et de solutions propres éprouvées qui contribuent grandement à réduire les émissions de GES.





Le volet de recherche et d'innovation, soutiendra l'innovation préalable à la mise sur le marché, notamment la recherche, le développement, la démonstration et commercialisation et la démonstration de technologies propres en agriculture.

Le processus à deux étapes pour la réception des demandes de financement est lancé aujourd'hui. Les demandes seront acceptées en tout temps jusqu'à ce que tous les fonds aient été attribués, à moins d'annonce contraire par le programme. Pour en savoir plus sur l'admissibilité et pour présenter une demande, visitez le site Programme des technologies propres en agriculture : volet de recherche et d'innovation ou Programme des technologies propres en agriculture : volet d'adoption.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a également annoncé son intention de retourner une partie des produits de la tarification de la pollution directement aux agriculteurs des administrations assujetties à un filet de sécurité (actuellement l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l'Ontario), à compter de 2021-2022. Il est estimé que les agriculteurs recevraient 100 millions de dollars la première année. Les remises des années ultérieures seront fondées sur les produits de la tarification de la pollution perçus au cours de l'exercice précédent. Ces paiements devraient augmenter à mesure que la tarification de la pollution augmente. D'autres détails seront annoncés plus tard en 2021.

« Nos agriculteurs et nos entreprises agricoles ici en Ontario et dans tout le pays innovent constamment et trouvent de nouvelles approches pour nourrir le Canada et le monde de façon durable. Grâce au nouveau Programme des technologies propres en agriculture, le gouvernement du Canada continue de soutenir leurs efforts en encourageant la recherche, le développement et l'adoption de technologies propres pour aider à protéger l'environnement et à faire prospérer leurs entreprises. Nous sommes également conscients que de nombreux agriculteurs utilisent du gaz naturel et du propane dans le cadre de leurs activités, c'est pourquoi le gouvernement du Canada a fait du séchage des céréales un objectif prioritaire dans le cadre du programme et s'est également engagé à remettre une partie des recettes provenant du tarif sur la pollution directement aux agriculteurs. »

- Neil Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Le secteur agricole a produit environ 10 % du total annuel des émissions de GES du Canada depuis 1990.

depuis 1990. Le nouveau Programme des technologies propres en agriculture doté d'un financement de 165,7 millions de dollars concentrera sur trois domaines prioritaires : l'énergie verte et l'efficacité énergétique, l'agriculture de précision et la bioéconomie. En plus de l'investissement de 50 millions de dollars pour l'achat de séchoirs à grains plus efficaces pour les agriculteurs de tout le Canada , 10 millions de dollars seront également consacrés à l'alimentation des fermes en énergie propre et à l'abandon du diesel.

, 10 millions de dollars seront également consacrés à l'alimentation des fermes en énergie propre et à l'abandon du diesel. Le processus à deux étapes du Programme comprend d'abord la soumission du formulaire de résumé de projet, qui permettra de déterminer l'admissibilité du projet et sa conformité aux critères et aux priorités du programme. Les candidats retenus à la première étape seront invités à soumettre une demande complète.

Agriculture et Agroalimentaire Canada estime que ce programme a le potentiel de réduire jusqu'à 1 mégatonne de gaz à effet de serre (équivalent dioxyde de carbone) dans l'atmosphère de la Terre.

Le nouveau programme fait partie du plan climatique renforcé du gouvernement, Un environnement sain et une économie saine, qui est un pilier essentiel de l'engagement du gouvernement à créer plus d'un million d'emplois, rétablissant ainsi l'emploi à son niveau prépandémique.

Dans le cadre de ce plan climatique, le gouvernement du Canada a lancé le nouveau programme Solutions agricoles pour le climat (SAC), prévoyant un investissement de 185 millions de dollars sur les 10 prochaines années, pour aider à mettre au point et à mettre en œuvre des pratiques agricoles pour piéger le carbone et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Dans le budget de 2021, le gouvernement s'est engagé à investir 200 millions de dollars supplémentaires pour favoriser l'adoption de pratiques qui contribueront à accélérer la réduction des émissions dans le secteur.

Renseignements: Personnes-ressources : Oliver Anderson, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 613-462-4327 ; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

