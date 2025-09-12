OTTAWA, ON, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Du 6 au 9 septembre 2025, le secrétaire parlementaire du premier ministre, Kody Blois, a fait partie d'une délégation commerciale envoyée en Chine, laquelle était dirigée par le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe. La mission visait à aborder divers irritants commerciaux, notamment les droits de douane imposés sur les importations de produits de canola venant du Canada. La délégation a tenu des discussions constructives à cet égard avec les représentants chinois et les principales organisations liées au commerce entre le Canada et la Chine.

Le secrétaire parlementaire Blois a rencontré le vice-ministre exécutif des Affaires étrangères de la Chine, Ma Zhaoxu, le vice-ministre du Commerce de la Chine, Li Chenggang, et d'autres représentants afin de discuter de moyens de résoudre les irritants commerciaux actuels.

Lors de ces rencontres, le secrétaire parlementaire Blois a mis en relief l'engagement du Canada à soutenir les agriculteurs touchés par les droits de douane imposés par la Chine. Il a également souligné les mesures récemment annoncées afin d'aider les producteurs de canola à gérer l'incertitude commerciale.

Cette visite ouvre la voie à de plus amples discussions constructives avec nos homologues chinois, dans le but de trouver des solutions pragmatiques à nos préoccupations communes sur le plan commercial.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]