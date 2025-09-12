Le secrétaire parlementaire Kody Blois conclut une visite en Chine avec une délégation commerciale dirigée par la Saskatchewan English

Cabinet du Premier ministre du Canada

12 sept, 2025

OTTAWA, ON, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Du 6 au 9 septembre 2025, le secrétaire parlementaire du premier ministre, Kody Blois, a fait partie d'une délégation commerciale envoyée en Chine, laquelle était dirigée par le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe. La mission visait à aborder divers irritants commerciaux, notamment les droits de douane imposés sur les importations de produits de canola venant du Canada. La délégation a tenu des discussions constructives à cet égard avec les représentants chinois et les principales organisations liées au commerce entre le Canada et la Chine.

Le secrétaire parlementaire Blois a rencontré le vice-ministre exécutif des Affaires étrangères de la Chine, Ma Zhaoxu, le vice-ministre du Commerce de la Chine, Li Chenggang, et d'autres représentants afin de discuter de moyens de résoudre les irritants commerciaux actuels.

Lors de ces rencontres, le secrétaire parlementaire Blois a mis en relief l'engagement du Canada à soutenir les agriculteurs touchés par les droits de douane imposés par la Chine. Il a également souligné les mesures récemment annoncées afin d'aider les producteurs de canola à gérer l'incertitude commerciale.

Cette visite ouvre la voie à de plus amples discussions constructives avec nos homologues chinois, dans le but de trouver des solutions pragmatiques à nos préoccupations communes sur le plan commercial.

