TORONTO, le 29 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Canada, l'honorable Tim Hodgson, prononcera un discours lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence de la First Nations Major Projects Coalition à Toronto.

Date : Jeudi 30 avril 2026

Heure : 8 h (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Canada, [email protected]