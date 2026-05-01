AVIS AUX MÉDIAS - Le secrétaire parlementaire Hogan soulignera les investissements dans le sport prévus dans la Mise à jour économique du printemps 2026 English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
01 mai, 2026, 18:15 ET
CALGARY, AB, le 1er mai 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan, assistera à un événement qui se tiendra à l'Université de Calgary afin de souligner les récents investissements prévus dans la Mise à jour économique du printemps 2026 : Un Canada fort pour tous, dans le but de soutenir les athlètes.
Date
Le 2 mai 2026
Heure (locale)
11 h (HR)
Lieu
Université de Calgary
Foothills Athletic Park
2431 Crowchild Trail NW
Calgary (Alberta) T2N 4H9
SOURCE Ressources naturelles Canada
Personne-ressource : Charlotte Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected], 343-292-6837
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