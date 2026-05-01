CALGARY, AB, le 1er mai 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan, assistera à un événement qui se tiendra à l'Université de Calgary afin de souligner les récents investissements prévus dans la Mise à jour économique du printemps 2026 : Un Canada fort pour tous, dans le but de soutenir les athlètes.

Date

Le 2 mai 2026

Heure (locale)

11 h (HR)

Lieu

Université de Calgary

Foothills Athletic Park

2431 Crowchild Trail NW

Calgary (Alberta) T2N 4H9

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personne-ressource : Charlotte Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected], 343-292-6837