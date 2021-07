WELLAND, ON, le 7 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, le secrétaire parlementaire Neil Ellis a annoncé un investissement fédéral de près de 4 millions de dollars à l'appui de quatre projets de recherche en horticulture au Centre de recherche et d'innovation de Vineland (VRIC).

Le secrétaire parlementaire Ellis a fait cette annonce avant de visiter les installations, en compagnie de Chris Bittle, député de St. Catharines et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Dans le cadre du programme fédéral Agri-science, jusqu'à 1,8 million de dollars sera investi pour financer le programme du VRIC de culture de tomates de serre sur vigne, qui est le premier du genre au Canada. Ce programme est axé sur la mise au point de variétés à haut rendement, dont la saveur a été améliorée et les caractéristiques de production sont adaptées au climat canadien.

Le VRIC recevra également jusqu'à 877 000 $ pour améliorer la résistance aux maladies et la capacité d'adaptation des roses canadiennes, afin de pouvoir les vendre à un plus grand nombre de marchés nationaux et internationaux. Un montant supplémentaire de 931 000 $ permettra de financer les travaux du Centre visant à découvrir et à évaluer de nouvelles solutions de biocontrôle pour faire progresser la recherche sur la lutte antiparasitaire dans le secteur canadien des serres. Ces projets bénéficient également du soutien du programme Agri-science.

Le quatrième projet annoncé aujourd'hui par le secrétaire parlementaire Ellis aidera le VRIC à mettre en place les éléments nécessaires pour accélérer la conversion des déchets horticoles en ingrédients à valeur ajoutée au Canada. Ce projet recevra jusqu'à 200 000 $ dans le cadre du Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture.

Les investissements d'aujourd'hui s'ajoutent à l'annonce faite le 18 mars 2021 par les gouvernements du Canada et de l'Ontario de l'octroi de plus de 330 000 $ à l'appui des projets de recherche du VRIC qui profiteront au secteur des serres de l'Ontario afin d'accroître la capacité et la productivité du secteur horticole.

Citations

« Le secteur canadien de l'horticulture mise sur les recherches novatrices et de grande qualité menées par le Centre de recherche et d'innovation de Vineland. Des investissements fédéraux comme ceux-ci sont essentiels pour que le VRIC puisse continuer à faire évoluer ses travaux et à mettre notre secteur horticole en bonne position pour un avenir prometteur. »

- Neil Ellis, député de Baie de Quinte et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les recherches menées au Centre de recherche et d'innovation de Vineland jettent les bases d'un secteur horticole plus durable, prospère et compétitif pour l'Ontario et l'ensemble du Canada. Ces investissements favoriseront l'innovation et permettront de trouver des solutions pour accroître le rendement et conquérir de nouveaux marchés. »

- Chris Bittle, député de St. Catharines et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La confiance que le gouvernement du Canada accorde à Vineland en investissant dans l'innovation horticole se traduira par de nouvelles variétés préférées des consommateurs et adaptées au climat canadien, ainsi que par de nouvelles solutions de protection des cultures permettant une meilleure utilisation des ressources et une plus grande durabilité pour ce secteur. Nous sommes reconnaissants du soutien continu de notre travail pour améliorer la compétitivité du secteur et stimuler la croissance économique à court et à long terme. »

- Ian Potter, président et directeur général, Centre de recherche et d'innovation de Vineland

Faits en bref

Le secteur agroalimentaire de l' Ontario compte pour plus de 860 000 emplois en Ontario et contribue à l'économie de la province à hauteur de plus de 47,3 milliards de dollars chaque année.

compte pour plus de 860 000 emplois en et contribue à l'économie de la province à hauteur de plus de 47,3 milliards de dollars chaque année. Le VRIC est spécialisé dans la science et l'innovation horticoles pour l' Ontario et le Canada . Situé dans la région de Niagara, Vineland facilite, coordonne et mène à bien des activités de recherche appliquée, d'innovation et de commercialisation qui profitent au secteur de l'horticulture.

et le . Situé dans la région de Niagara, facilite, coordonne et mène à bien des activités de recherche appliquée, d'innovation et de commercialisation qui profitent au secteur de l'horticulture. Le Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture appuie des projets qui répondent aux priorités nationales ou sectorielles et aident l'industrie à faire face aux enjeux émergents et à saisir les occasions qui s'offrent à elle.

Le Programme Agri-science est une initiative quinquennale dotée d'un budget de 338 millions de dollars qui vise à appuyer les découvertes de pointe, les sciences appliquées et l'innovation en fonction des priorités de recherche de l'industrie.

Le programme Agri-science fait partie du Partenariat canadien pour l'agriculture, un investissement quinquennal de trois milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

