WINNIPEG, MB, le 6 avril 2023 /CNW/ - L'an dernier, le Canada a connu la croissance économique la plus forte parmi les pays du G7, et aujourd'hui, 830 000 Canadiens de plus qu'avant la pandémie ont un emploi, dont 19 300 au Manitoba. L'inflation au Canada a diminué pendant huit mois consécutifs. Notre taux de chômage s'approche de son creux historique, et le taux d'activité des femmes âgées de 25 à 54 ans a atteint un niveau record de 85,7 % en février dernier, un résultat rendu possible par notre système pancanadien de services abordables d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) et député de Saint-Boniface-Saint-Vital s'est adressé aujourd'hui à des chefs d'entreprises et des dirigeants communautaires de toute la province à l'occasion d'un événement organisé par la Chambre de commerce du Manitoba afin de souligner les propositions du budget de 2023 rendant la vie plus abordable.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral s'emploie à investir dans la classe moyenne et à faire croître l'économie en renforçant le filet de sécurité sociale du Canada. Le budget de 2023 poursuit sur la lancée de ces progrès importants. Pour rendre la vie plus abordable, le budget de 2023 propose d'instaurer un remboursement pour l'épicerie, qui offre un allégement ciblé de l'inflation à 11 millions de Canadiens et de familles qui en ont le plus besoin, soit jusqu'à 467 $ supplémentaires pour les couples admissibles avec deux enfants, 234 $ supplémentaires pour les personnes seules sans enfant, et un supplément de 225 $ en moyenne pour les personnes âgées. Notre gouvernement prend également des mesures pour sévir contre les frais indésirables et les prêts à conditions abusives, réduire les frais de transaction des cartes de crédit pour les petites entreprises et faire en sorte que la population canadienne puisse conserver une plus grande part de ses revenus.

Grâce à un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette nette au PIB parmi les pays du G7, le budget de 2023 aidera à bâtir un Canada plus sécuritaire, plus durable et plus abordable pour tout le monde, d'un océan à l'autre.

« Le budget de 2023 aura des effets réels et positifs sur la vie et les entreprises des Manitobains. Qu'il s'agisse de l'allègement des frais d'épicerie, de la réduction des frais de carte de crédit ou d'investissements historiques dans l'amélioration de notre système de santé, le budget de 2023 est notre plan pour rendre la vie plus abordable et bâtir une économie canadienne plus forte, inclusive, plus durable et plus sûre, pour tout le monde. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

