Le gouvernement du Canada finance plusieurs projets multiculturels dans la région de l'Atlantique

MONCTON, NB, le 13 août 2025 /CNW/ - David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature), visitera un organisme culturel à Moncton jeudi. Il sera là au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. M. Myles sera disponible pour répondre aux questions des médias après la visite.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 14 août 2025

HEURE :

12 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette activité doivent confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de leur organisation à [email protected] d'ici 9 h, le jeudi 14 août 2025. Plus de détails leur seront fournis par la suite.

