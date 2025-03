OTTAWA, ON, le 5 mars 2025 /CNW/ - Kody Blois, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Kings-Hants, sera à Truro, en Nouvelle-Écosse, pour annoncer des investissements fédéraux à l'appui de projets locaux d'infrastructure alimentaire à travers le Canada.

Date

Jeudi 6 mars 2025

Heure

13 h 00 (HNA)

Lieu

Truro -- Hôtel de ville, salle du conseil

695, rue Prince

Truro, Nouvelle-Écosse

B2N 1G5

Remarques à l'intention des médias

Veuillez prévoir du temps pour vous installer si vous utilisez une caméra sur trépied ou un microphone.

Des espaces de stationnement sont disponibles sur place.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias, Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]