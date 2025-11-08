BADDECK, NS, le 8 nov. 2025 /CNW/ - Le Canada fait face à un monde de plus en plus incertain et en pleine mutation. On assiste à un remaniement de l'ordre international fondé sur les règles, ainsi que du système commercial qui a alimenté pendant des décennies la prospérité du Canada. Les répercussions de ce remaniement se font sentir, elles nuisent aux entreprises, entraînent des déplacements de la main-d'œuvre, et causent d'importantes perturbations et bouleversements pour la population canadienne.

Aujourd'hui, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, s'est rendu au centre récréatif de Baddeck, à Baddeck, en Nouvelle-Écosse, pour souligner les investissements du Budget 2025 dans des projets visant à renforcer les communautés et à améliorer les infrastructures locales.

Dans ce contexte d'incertitude à l'échelle mondiale, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Le budget de 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, afin qu'elle passe du statut de dépendance à l'égard d'un seul partenaire commercial à celui d'une économie forte, plus autonome et résiliente face aux perturbations mondiales. Notre plan met à profit les forces du Canada : des industries de classe mondiale, une main-d'œuvre talentueuse et hautement spécialisée, une diversité de partenariats commerciaux et un marché canadien florissant, dont les Canadiens seront les meilleurs clients. Nous bâtissons une économie faite par les Canadiens, pour les Canadiens.

Nous bâtissons un Canada fort. Notre plan vise à bâtir de grandes infrastructures, des logements et des industries qui favorisent la croissance de l'économie et assurent une prospérité durable. Un plan qui protégera nos communautés, nos frontières et notre mode de vie. Un plan qui renforcera la capacité de réussir des Canadiens grâce à de meilleures perspectives de carrière, des services publics performants et une vie plus abordable. Nous bâtissons une économie plus forte afin que les Canadiens puissent se façonner un avenir à la hauteur de leurs ambitions.

Pour ce faire, le nouveau gouvernement canadien a besoin d'un budget qui cible les investissements. Nous réduirons les dépenses de fonctionnement et investirons davantage dans la main-d'œuvre, les entreprises et les infrastructures d'intérêt national qui feront croître notre économie. Le budget de 2025 met en œuvre l'examen exhaustif des dépenses qui modernise le gouvernement, améliore l'efficience et offre de meilleurs résultats et services à la population canadienne. Il comporte des économies totalisant 60 milliards de dollars et des revenus sur cinq ans et il prévoit des investissements de portée historique dans le logement, les infrastructures, la défense, la productivité et la compétitivité. Ce sont là des investissements judicieux et stratégiques qui se traduiront par des investissements totaux de plus de 1 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années grâce à des dépenses publiques plus judicieuses et à des investissements en capital plus importants.

Les pays du monde entier font face à d'importants défis économiques, et le Canada ne fait pas exception. Le budget de 2025 représente le plan du nouveau gouvernement pour surmonter ces défis en faisant preuve de force, de détermination, et d'action. C'est notre plan de reprendre les choses en main et de bâtir l'avenir que nous voulons, en tant que peuple et en tant que pays. Notre plan est de bâtir un Canada fort.

Citations

« L'incertitude mondiale exige des mesures audacieuses pour assurer l'avenir du Canada. Le budget de 2025 est un budget d'investissements. Des investissements générationnels pour relever les défis du moment et veiller à ce que notre pays ne se contente pas de tenir le coup, mais plutôt qu'il s'en sorte plus fort. C'est notre moment de bâtir un Canada fort, et notre plan est clair : nous bâtirons notre économie, protégerons notre pays et donnerons aux Canadiens les moyens de réussir. Lorsque nous misons sur nos forces, nous pouvons créer bien plus pour nous-mêmes que ce qui pourrait nous être enlevé. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Les investissements dans des projets locaux comme le centre récréatif de Baddeck ne se résument pas à des briques et du mortier -- ce sont des investissements dans nos communautés, dans les personnes qui y vivent et dans notre avenir commun. Le Budget 2025 vise à construire des communautés fortes et résilientes où les Canadiennes et Canadiens peuvent s'épanouir. En renforçant les infrastructures locales, nous créons des débouchés, soutenons les familles et posons les bases d'un Canada plus solide, plus autonome et prêt à relever les défis d'un monde en rapide évolution. »

- Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones

