TORONTO, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire Karim Bardeesy, a récemment efffectué une visite de deux jours fructueuse de la région de Toronto, au nom de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, pour souligner la détermination du gouvernement du Canada à renforcer l'écosystème national des sciences, de la recherche et de l'innovation.

Le secrétaire parlementaire Bardeesy a rencontré des partenaires à l'Université de Toronto, y compris des représentants du Lassonde Institute of Mining, du Creative Destruction Lab, du MaRS Discovery District, de l'Université McMaster, du Canadian Centre for Electron Microscopy et de l'Université de Waterloo. Il a ainsi eu l'occasion de discuter des activités de collaboration en cours et des travaux de recherche révolutionnaires menés dans des domaines aussi variés que l'exploitation minière, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et les véhicules autonomes.

Le secrétaire parlementaire Bardeesy a également profité de l'occasion pour souligner l'importance des partenariats fédéraux dans la promotion de la recherche et de l'innovation, ainsi que dans la création d'emplois pour les Canadiens. Les dirigeants d'université, les chercheurs et les entrepreneurs se sont montrés très intéressés à continuer de collaborer avec le gouvernement du Canada pour faire en sorte que les découvertes canadiennes débouchent sur des avantages concrets pour les communautés d'un océan à l'autre.

Enfin, il a réitéré l'appui du gouvernement à un écosystème d'innovation dynamique et a mis en valeur le rôle essentiel que jouent les partenariats dans la promotion de l'excellence scientifique, de la croissance économique et de communautés durables.

Citations

« Lorsque nous investissons dans les sciences, la recherche et l'innovation, nous investissons dans la prospérité de la population canadienne et dans l'avenir de nos communautés. Notre gouvernement s'engage à soutenir des chercheurs de talent et des entrepreneurs visionnaires pour qu'ils contribuent à stimuler la croissance économique et veiller à ce que le Canada demeure un chef de file mondial en matière de découvertes. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Les universités et les carrefours d'innovation du Canada sont des joueurs de premier plan pour relever des défis mondiaux et créer des débouchés économiques. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans la recherche et de soutenir les pionniers qui façonnent notre avenir. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, Karim Bardeesy

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]