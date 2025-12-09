Les ministres signent un protocole d'entente visant à renforcer l'infrastructure numérique des services publics et lancent un appel de manifestation d'intérêt sur les démonstrateurs de réseautique quantique

MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, en marge de la réunion des ministres de l'Industrie, du Numérique et de la Technologie du G7, à Montréal, l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, a rencontré le très honorable Ian Murray, ministre d'État chargé du Gouvernement numérique et des Données du Royaume-Uni (R.-U.). Les deux ministres ont discuté des principaux domaines de collaboration des deux pays, notamment de l'infrastructure numérique commerciale, de la sécurité en matière d'intelligence artificielle et de la politique sur les données.

Les ministres Solomon et Murray ont également renforcé l'engagement commun du Canada et du Royaume-Uni à établir des communications transatlantiques sécurisées reposant sur des technologies quantiques, permettant aux systèmes nationaux de se connecter et de jeter les bases de la création d'un réseau de nouvelle génération véritablement mondial, et de soutenir l'innovation au chapitre de l'infrastructure numérique essentielle.

Dans le cadre de cette collaboration bilatérale et de la mise en œuvre de la Stratégie quantique nationale du Canada, l'Agence spatiale canadienne a invité les répondants admissibles à soumettre d'ici le 12 décembre 2025 une manifestation d'intérêt pour des projets qui serviront à préparer une démonstration en orbite de communications quantiques.

Les deux ministres ont signé un protocole d'entente (PE) sur la coopération dans le domaine du gouvernement numérique et de l'économie numérique. Ce protocole d'entente découle des engagements pris en juin par le très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada, et le très honorable Sir Kier Starmer, premier ministre du Royaume-Uni, concernant l'infrastructure publique numérique, la sécurité en matière d'intelligence artificielle et les communications sécurisées comme domaines clés de collaboration entre les deux pays.

Le Canada et le Royaume-Uni poursuivront leur collaboration afin de promouvoir la recherche novatrice, de soutenir la création d'emplois, de perfectionner des talents de renommée mondiale, d'encourager l'adoption responsable de l'IA pour renforcer la croissance économique et technologique dans le monde entier, en plus de continuer à collaborer dans le domaine de la sûreté et de la sécurité de l'IA par l'intermédiaire de leurs instituts respectifs de sûreté et de sécurité de l'IA.

« La transformation numérique contribue à bâtir une économie plus vigoureuse et à fournir de meilleurs services à tous. Le Canada est déterminé à travailler en étroite collaboration avec le Royaume-Uni pour faire progresser ses stratégies numériques, favoriser l'innovation et s'assurer que les technologies sont adoptées de manière sûre et responsable, pour que chaque Canadien et chaque Canadienne puissent profiter des possibilités offertes par une économie moderne et connectée. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon.

« Le Royaume-Uni et le Canada entretiennent déjà d'étroits partenariats, principalement dans les domaines des sciences, de l'innovation et des technologies. Ma visite cette semaine avait comme objectif de m'assurer que les retombées de ces partenariats profitent à toutes les personnes qui se dévouent sans compter, de Calgary à Cowdenbeath, et de Winnipeg à Winchester. Nous allons continuer de travailler main dans la main, car il n'y a pas de limites aux retombées et aux possibilités que nous pouvons obtenir en exploitant le potentiel des technologies émergentes. »

- Le ministre d'État (ministre des Industries créatives, des Médias et des Arts) et ministre d'État (ministre du Gouvernement numérique et des Données), le très honorable Ian Murray.

