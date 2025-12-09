MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Les Canadiens et leurs alliés doivent faire front commun pour trouver des solutions aux problèmes actuels, qu'il s'agisse de paix et de sécurité internationales, de stabilité et de croissance économiques mondiales ou de transition au numérique. En travaillant avec ses partenaires du G7, le Canada instaure une nouvelle ère de collaboration, ancrée dans des partenariats de confiance, des économies concurrentielles, et des innovations qui profitent aux gens et aux entreprises.

Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, ont conclu la réunion des ministres de l'Industrie, du Numérique et de la Technologie du G7 qui avait lieu à Montréal, au Québec.

Les ministres ont rencontré leurs homologues du G7, venus de l'Allemagne, des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et de l'Union européenne, ainsi que des représentants de la République de Corée. Ils ont discuté de priorités et de coopération dans des domaines comme la compétitivité industrielle, les technologies quantiques, la sécurité des chaînes d'approvisionnement et l'intelligence artificielle (IA).

Durant les séances, les ministres du G7 ont parlé des défis qu'ils rencontrent pour avoir accès, sans créer de dépendances économiques, aux intrants essentiels à la croissance industrielle. Ils se sont aussi penchés sur l'environnement commercial changeant qui rend plus importants que jamais l'élimination des obstacles à l'innovation et le soutien à la transformation industrielle et numérique. Dans cette optique, les ministres du G7 ont exprimé leur désir de travailler ensemble à l'établissement des partenariats nécessaires pour réaliser des activités et des investissements transfrontaliers et assurer le maintien de la vitalité économique.

Sous la direction du Canada, et dans le prolongement des engagements pris lors du Sommet des dirigeants du G7 à Kananaskis, les pays du G7 ont accueilli favorablement le Cadre de référence pour l'adoption de l'IA par les PME, un guide pratique qui procure aux petites et moyennes entreprises (PME) des mécanismes d'intervention, des cas fiables d'utilisation et des stratégies de déploiement pour accélérer la productivité et l'adoption responsable de l'IA. Ce cadre de référence s'accompagne d'une nouvelle trousse à outils pour les PME déployant l'IA. Cette trousse, qui a été préparée dans le cadre de la présidence canadienne du G7, offre des ressources concrètes pour aider les entreprises à adopter l'IA, à livrer concurrence et à prendre de l'expansion sur les marchés mondiaux.

Les ministres de l'Industrie, du Numérique et de la Technologie du G7 se sont aussi entendus sur une déclaration qui précise les défis économiques et technologiques cruciaux qui feront l'objet d'une collaboration constante. Cette déclaration permettra aux industries des pays du G7 d'améliorer leur compétitivité dans un contexte mondial en évolution.

En marge du G7, le ministre Solomon a conclu une série d'accords internationaux importants :

deux protocoles d'entente avec l'Union européenne pour accroître la collaboration en matière d'IA, de gouvernance des données et de services numériques de confiance, et faire avancer les travaux communs sur la souveraineté numérique;

un protocole d'entente avec le Royaume-Uni sur l'infrastructure numérique publique nationale pour renforcer l'engagement commun à l'égard de systèmes numériques sécuritaires et interopérables;

une déclaration commune pour lancer l'Alliance numérique entre le Canada et l'Allemagne, un cadre stratégique visant à accroître la coopération en matière d'IA, de technologies quantiques, d'infrastructure numérique et de mobilité des talents.

Le ministre Solomon et son homologue allemand, le ministre Karsten Wildberger, ont aussi indiqué qu'un appel de propositions commun serait lancé pour faciliter la commercialisation des technologies quantiques avec l'Allemagne. De plus, de concert avec son homologue du Royaume-Uni, le ministre Ian Murray, le ministre Solomon a souligné la possibilité de soumettre des déclarations d'intérêt pour des projets visant à préparer une démonstration de communications quantiques entre le Canada et le Royaume-Uni.

Ces initiatives permettront au Canada et à ses partenaires de bâtir des forces industrielles communes, de solidifier leurs écosystèmes d'innovation et de jeter les bases numériques nécessaires à l'économie de demain.

« Alors que nous concluons cette réunion des ministres de l'Industrie, du Numérique et de la Technologie du G7, je suis fière de voir le Canada et ses partenaires du G7 s'unir pour renforcer les chaînes d'approvisionnement mondiales et stimuler les investissements industriels stratégiques. Ensemble, nous allons protéger notre compétitivité industrielle et nous assurer que nos économies demeurent résilientes. Le Canada réaffirme son engagement à l'égard de la collaboration internationale, de la démocratie et du leadership économique pour bâtir un avenir où nos industries pourront prospérer et nos partenariats, établir les normes en vue du progrès mondial. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« La collaboration des pays membres du G7 a donné lieu à des outils concrets visant à aider les entreprises à livrer concurrence, tout spécialement la Trousse à outils pour les PME déployant l'IA et le Cadre de référence pour l'adoption de l'IA par les PME, deux projets qu'a dirigés le Canada. Nous offrons aux entrepreneurs des solutions fiables et pratiques qui leur permettront d'adopter l'IA, de prendre plus rapidement de l'expansion et d'accroître leur productivité. Dans le cadre de nouveaux partenariats avec l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Allemagne - et notamment dans le cadre de l'Alliance numérique entre le Canada et l'Allemagne et de l'appel de propositions commun sur la commercialisation des technologies quantiques -, nous renforçons la souveraineté numérique, accélérons l'innovation et ouvrons de nouvelles frontières de possibilités. Avec ses partenaires du G7, le Canada fait bien plus qu'entrevoir l'avenir, il le bâtit. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

Faits en bref

Le Groupe des sept (G7) est un regroupement informel de sept économies avancées du monde, à savoir l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni, de même que de l'Union européenne. Ses membres se réunissent chaque année aux sommets du G7 pour discuter de problèmes économiques et géopolitiques mondiaux.

En 2025, le Canada et ses partenaires du G7 soulignent 50 ans d'association et de coopération. Depuis que la France a accueilli la première réunion du groupe en 1975, le G7 constitue un important moteur de paix, de prospérité économique et de développement durable à l'international.

Les dirigeants du G7 se sont réunis à Kananaskis, en Alberta, du 15 au 17 juin 2025 pour le Sommet des dirigeants du G7. À titre de pays hôte, le Canada pilotait les échanges portant sur des priorités communes, dont le commerce international, la paix et la sécurité, et la stabilité économique mondiale.

La réunion des ministres permet d'adopter des mesures concrètes correspondant aux grandes priorités retenues par le Canada pour sa présidence du G7 : assurer la sécurité des communautés et du monde, améliorer la sécurité énergétique et accélérer la transition numérique, et établir les partenariats de demain.

