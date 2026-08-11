Le secrétaire d'État van Koeverden souligne l'ouverture des Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada 2026 à Medicine Hat

Durant cinq jours, les Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada de Medicine Hat en Alberta rassembleront plus de 1 700 participants et participantes venus de partout au Canada pour concourir dans 10 disciplines sportives, célébrant ainsi l'excellence, la détermination et le pouvoir rassembleur du sport auprès des Canadiens et Canadiennes.

OTTAWA, ON, le 11 août 2026 /CNW/ -- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a fait la déclaration suivante :

« Durant les cinq prochains jours, les Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada de Medicine Hat en Alberta rassembleront plus de 1 700 participants et participantes venus de partout au Canada pour concourir dans 10 disciplines sportives, célébrant ainsi l'excellence, la détermination et le pouvoir rassembleur du sport auprès des Canadiens et Canadiennes.

Merci aux athlètes exceptionnels pour leur travail acharné qui les a menés jusqu'ici! C'est grâce à votre dévouement et à votre ténacité que vous vous êtes taillé une place sur la scène nationale. Durant les épreuves, n'oubliez pas que des millions de Canadiens et Canadiennes remplis de fierté et d'admiration vous encouragent.

Olympiques spéciaux Canada, en collaboration avec les entraîneurs, entraîneuses, bénévoles, familles et supporters, a organisé ces jeux à Medicine Hat, où des athlètes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du développement auront l'occasion de participer à des compétitions et de créer des souvenirs qui resteront gravés dans les mémoires.

Les Jeux d'Olympiques spéciaux mettent en avant les valeurs propres au sport, notamment la force et le courage, tout en soulignant l'importance de la participation.

Nous sommes fiers d'appuyer les initiatives qui rendent le sport plus accessible et plus inclusif pour tout le monde. Ensemble, nous continuerons à éliminer les obstacles à la pratique du sport et veillerons à ce que davantage de personnes au pays puissent découvrir la joie que procure le sport, une expérience qui change la vie.

Alors que les Jeux commencent, nous rendons hommage à chaque athlète qui compétitionne à Medicine Hat. Au nom de tous les Canadiens et Canadiennes d'un bout à l'autre du pays, bonne chance à vous tous! Nous serons à vos côtés à chaque étape de votre parcours. »

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SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Bahoz Dara Aziz, Directrice des communicationsCabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]