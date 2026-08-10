Le gouvernement du Canada investit dans la J.M. Drama Alumni de Kitchener

Le député Tim Louis annonce l'octroi d'un financement à la compagnie de théâtre J.M. Drama Alumni de Kitchener.

KITCHENER, ON, le 10 août 2026 /CNW/ -- Partout au Canada, les organismes artistiques et culturels locaux sont au cœur de leurs communautés. Ils rassemblent les gens pour les sensibiliser, les divertir et les inspirer. Il est essentiel de renforcer ces organismes pour bâtir un Canada fort, protéger notre culture et veiller à ce que tous les Canadiens et Canadiennes aient la possibilité de vivre des expériences artistiques et culturelles au sein de leur propre communauté.

Aujourd'hui, Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de 156 000 $ à l'organisme J.M. Drama Alumni. Il en a fait l'annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. J.M. Drama Alumni est un organisme artistique professionnel sans but lucratif de Kitchener qui présente des saisons de spectacles.

Octroyé par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, l'investissement appuiera la tenue d'une foule de spectacles et d'activités de rayonnement au cours des trois prochaines années, telles qu'un atelier destiné à des musiciens malentendants et un atelier offert la fin de semaine, au printemps, dans le cadre d'une série de jazz au Registry Theatre. Dirigé par J.M. Drama Alumni, ce lieu est un espace inclusif et multidisciplinaire qui sert de point de rencontre aux artistes, au public et à l'ensemble de la communauté.

Ce financement offrira aux résidents et aux visiteurs plus d'occasions de découvrir un large éventail de spectacles artistiques professionnels, notamment de la musique, du théâtre, de la danse, des créations parlées et des présentations multidisciplinaires. Les activités de rayonnement renforceront davantage le tissu communautaire et favoriseront la participation aux activités artistiques dans toute la région.

Citations

« Les organismes artistiques et culturels rassemblent nos communautés, mettent en valeur notre culture et nos récits, et contribuent à renforcer l'économie locale. Nous sommes fiers de soutenir la programmation multidisciplinaire de J.M. Drama Alumni, qui occupe une place centrale dans le paysage culturel de Kitchener et offre aux gens de la ville davantage d'occasions de créer des liens, de vivre des expériences et de participer à la vie artistique à deux pas de chez eux. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Dans Kitchener-Conestoga et notre région, les arts rassemblent les gens, stimulent la créativité et renforcent notre communauté. Grâce à sa programmation créative et novatrice et à son engagement envers un large éventail de disciplines artistiques, J.M. Drama Alumni est devenu un chef de file culturel à Kitchener. Je suis fier que notre gouvernement appuie le travail de cet organisme, qui contribue à rendre notre communauté plus dynamique, plus inclusive et plus accueillante. »

- Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga

« Depuis de nombreuses années, J.M. Drama Alumni s'emploie à créer des occasions qui permettent aux artistes et au public de se rassembler pour vivre des expériences culturelles variées et stimulantes. Cet appui du Fonds du Canada pour la présentation des arts nous aidera à continuer de présenter un large éventail de spectacles professionnels et d'activités de rayonnement au Registry Theatre, tout en favorisant la créativité, les liens communautaires et l'accès aux arts. Nous sommes reconnaissants de cet investissement. Il renforcera notre capacité à servir les artistes, le public et l'ensemble de la région de Waterloo au cours des trois prochaines années. »

- Sam Varteniuk, directeur général, J.M. Drama Alumni

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts accorde du financement aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels et aux organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques. Grâce à ce fonds, les Canadiens ont accès à des expériences artistiques professionnelles variées dans leurs communautés.

J.M. Drama Alumni joue un rôle de premier plan dans le développement de la communauté des arts de la scène à Kitchener, en encourageant et en appuyant les artistes à toutes les étapes de leur parcours. L'organisme met l'accent sur des productions communautaires qui accueillent des artistes et des équipes possédant des expériences variées. Il crée également des occasions de perfectionner ses compétences en jeu d'acteur, en mise en scène et en conception; favorise l'établissement de partenariats avec des organismes artistiques et culturels locaux; et propose une programmation inclusive à l’image de la diversité de la région de Kitchener-Waterloo.

Liens connexes

Fonds du Canada pour la présentation des arts

J.M. Drama Alumni (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

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