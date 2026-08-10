Le gouvernement du Canada appuie deux activités populaires d'automne au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick

Le gouvernement du Canada investit dans deux activités populaires d'automne au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick à Edmundston.

EDMUNDSTON, NB, le 10 août 2026 /CNW/ -- Nous sommes ravis de soutenir la vitalité culturelle d'Edmundston et de la région environnante en finançant deux activités très attendues au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick : la Grande Grouille d'automne, en octobre, et le 7e Jardin emballé, en novembre.

Aujourd'hui, Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska-Restigouche, et Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles et députée de Vimy, ont annoncé un financement de plus de 31 000 dollars pour la Société du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Ils en ont fait l'annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. Ce financement est fourni par l'entremise du programme de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, qui soutient les festivals, événements et projets locaux.

Du 1er au 4 octobre 2026, la Grande Grouille d'automne transformera une fois de plus le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick en une destination automnale colorée et enchanteresse, rassemblant ainsi des gens de tous les âges. Il propose des décorations illuminées et thématiques, des spectacles musicaux, des divertissements et des activités pour les visiteurs jeunes et moins jeunes. Le festival est devenu une tradition annuelle très attendue dans la région, et de nombreux partenaires communautaires et bénévoles y participent.

Le 7e Jardin emballé aura lieu du 6 au 8 novembre 2026 et lancera la période des fêtes. Le Jardin botanique sera alors transformé en un décor étincelant et enchanteur. L'activité rassemble des artisans et créateurs locaux dans un grand marché public, tandis que des musiciens et des chanteurs contribuent à l'ambiance festive. Les visiteurs peuvent aussi profiter de nourriture et de boissons, faisant du Jardin emballé une occasion de découvrir et de célébrer la créativité et le talent de toute la région.

Ensemble, ces deux activités contribuent à prolonger la programmation culturelle du Jardin au-delà de sa saison estivale régulière et offrent la chance aux artistes, artisans, interprètes, bénévoles et organismes communautaires de participer à la vie locale et d'entrer en contact avec le public.

Citations

« La Grande Grouille d'automne et le Jardin emballé rassemblent les Canadiennes et les Canadiens, tout en mettant en valeur la créativité et le talent qui font d'Edmundston un lieu de vie et de création si dynamique. Ce financement soutiendra les créateurs locaux et contribuera à la vitalité culturelle et économique de la région. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Ces deux activités sont devenues des moments importants dans notre calendrier local et ne pourraient avoir lieu sans la participation formidable de notre communauté et le soutien de notre gouvernement. Cet investissement permet à des trésors locaux comme le Jardin de continuer à offrir des expériences mémorables qui rassemblent les gens et mettent en valeur les talents locaux. Je suis très fier de soutenir le Jardin botanique et de l'aider à devenir un lieu de rassemblement tout au long de l'année. »

- Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska-Restigouche

« La force culturelle du Canada trouve ses racines dans des communautés comme Edmundston, où les gens se rassemblent pour célébrer la créativité, les traditions et les lieux qui rendent leur région unique. La Grande Grouille d'automne et le Jardin emballé sont de merveilleux exemples de la façon dont les arts et le patrimoine peuvent rassembler les gens, créer des occasions pour les artistes et artisans locaux de déployer leur talent, et contribuer à une communauté dynamique. Notre gouvernement est fier de soutenir ces activités par l'intermédiaire de ses programmes de financement. »

- Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles et députée de Vimy

Les faits en bref

Le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick à Edmundston est un lieu de découverte, d'apprentissage et de conservation de la diversité des espèces végétales. Il vise également à faire découvrir les liens entre les arts et la nature, ainsi que ceux entre les humains, la science et l'environnement. La mission du Jardin botanique est de sensibiliser la population du Nouveau-Brunswick et d'ailleurs à la richesse des espèces végétales ainsi qu'aux enjeux liés à la conservation et à la biodiversité, et de favoriser l'apprentissage à cet égard. C'est aussi un lieu de détente et de divertissement où les arts, la culture et le tourisme récréatif enrichissent l'expérience du visiteur dans un espace de découverte.

Le programme de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine multiplie les occasions pour les artistes et artisans locaux, les interprètes ou spécialistes du patrimoine local, ainsi que pour les porteurs de culture des Premières Nations, des Inuit et des Métis, de s'engager dans la communauté dans le cadre de festivals, d'événements et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Liens connexes

Jardin botanique du Nouveau-Brunswick

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

SOURCE Patrimoine canadien

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