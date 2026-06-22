Le ministre Miller donne le coup d'envoi aux consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2026

Le gouvernement du Canada souhaite entendre la population canadienne sur sa vision de l'avenir des langues officielles et du prochain Plan d'action

GATINEAU, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont l'un des fondements de notre identité et nous rassemblent. Leur vitalité est essentielle à un Canada fort, inclusif et résilient; c'est pourquoi nous devons les protéger. Afin d'orienter l'élaboration de la prochaine stratégie fédérale pour les langues officielles, le gouvernement du Canada lance les consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2026.

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, invite la population canadienne et les partenaires du secteur à participer à cette vaste démarche de consultation qui se déroulera de juin à novembre 2026. Les points de vue recueillis contribueront à définir les grandes orientations de la prochaine stratégie fédérale, laquelle visera notamment à faire progresser l'égalité réelle de l'anglais et du français au pays, à soutenir les initiatives des communautés de langue officielle en situation minoritaire, et à protéger et promouvoir nos deux langues officielles, dont le français, partout au pays.

Dans le cadre de ces consultations, les personnes, organisations et communautés qui le souhaitent pourront émettre leurs commentaires en répondant à un questionnaire en ligne. Elles auront également la possibilité de soumettre un mémoire ou un document écrit portant sur la place du français et de l'anglais dans la société canadienne.

Les consultations comprendront aussi une tournée pancanadienne de séances en personne, sur invitation, destinées aux partenaires communautaires et aux intervenants, ainsi que des séances thématiques virtuelles qui se tiendront au cours des prochains mois. En parallèle, des échanges auront également lieu avec les gouvernements provinciaux et des territoriaux sur cette question.

Pour en savoir plus sur les consultations ou pour y participer, visitez la page Web des consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2026.

Citations

« Le lancement de ces consultations pancanadiennes marque une étape importante pour l'avenir et la promotion de nos langues officielles au Canada. Les commentaires des Canadiennes et Canadiens contribueront à l'élaboration d'un plan renouvelé qui appuiera les communautés de langue officielle en situation minoritaire. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les faits en bref

Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a fait des investissements historiques pour soutenir les langues officielles au pays. Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 prévoit plus de 4,1 milliards de dollars sur 5 ans, soit le plus important financement jamais octroyé par un gouvernement en matière de langues officielles.

La prochaine stratégie fédérale pour les langues officielles visera à poursuivre les progrès réalisés et à répondre aux priorités émergentes des communautés partout au pays.

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Consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2026 (nouvelle page Web)

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SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]