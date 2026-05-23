Le secrétaire d'État van Koeverden rencontre ses homologues mexicain et américain pour discuter de priorités communes en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

NEW YORK, le 23 mai 2026 /CNW/ - Alors que le Canada se prépare à accueillir le monde entier en tant que co-organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le gouvernement du Canada continue de collaborer avec ses partenaires pour la tenue d'un tournoi sécuritaire, accueillant et couronné de succès, qui entrainera des retombées dans les communautés de tout le pays.

Hier, en amont de la Journée mondiale du football, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA, a participé à une série de rencontres à New York afin de mettre en avant le rôle du Canada en tant que co-organisateur; de renforcer la collaboration avec les partenaires internationaux; et de promouvoir les retombées sociales, économiques et diplomatiques découlant de l'organisation de ce tournoi.

Au siège des Nations Unies, le secrétaire d'État van Koeverden s'est joint à des représentants du Mexique et des États-Unis, ainsi qu'à ceux du Maroc, du Portugal et de l'Espagne, pays hôtes de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, pour participer à une activité organisée dans le cadre de la Journée mondiale du football. Cette activité, qui réunissait des membres de la communauté diplomatique et des dirigeants du monde du sport, a mis en valeur la capacité du soccer à rassembler les gens au-delà des frontières et des cultures, et a souligné le rôle du sport afin de favoriser le dialogue, l'inclusion, l'engagement des jeunes et la coopération internationale.

Dans le cadre d'une rencontre trilatérale, le secrétaire d'État van Koeverden s'est joint à Gabriela Cuevas, représentante du Mexique pour la Coupe du Monde de la FIFA, et à Andrew Giuliani, directeur général du groupe de travail de la Maison-Blanche sur la FIFA, pour discuter des priorités communes dans le sprint final avant le tournoi. Leurs discussions ont porté sur la coordination, l'état de préparation et l'héritage de ce partenariat trilatéral unique en son genre, partenariat qui dépasse le cadre du soccer et reflète la force de la collaboration entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

À New York, le secrétaire d'État van Koeverden a également rencontré des organisateurs locaux du tournoi pour discuter de la mise en œuvre de la Coupe du Monde et de la coordination régionale. De plus, il s'est entretenu avec des représentants du Qatar, dernier pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFA, sur l'héritage et le rôle du sport dans le soutien à la coopération internationale.

Les grandes manifestations sportives d'envergure internationale peuvent créer un héritage durable, renforcer les partenariats mondiaux et servir de plateformes diplomatiques au-delà du terrain de jeu. Durant ces rencontres, le Canada continue de prôner une approche de partenariat pour l'accueil de manifestations sportives, approche qui favorise la réussite du tournoi tout en entrainant des retombées pour les communautés et les entreprises à travers le pays, et la collaboration internationale bien après le dernier coup de sifflet.

Citations

« La Coupe du Monde de la FIFA 2026 est une occasion unique de rassembler les gens au-delà des frontières, des cultures et des langues. En tant que co-organisateur, le Canada travaille en étroite collaboration avec les États-Unis, le Mexique et des partenaires nationaux et internationaux pour favoriser la présentation d'un tournoi sécuritaire, accueillant et couronné de succès qui mettra le Canada en valeur aux yeux du monde et entrainera des retombées durables au-delà du terrain. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA

Les faits en bref

En 2024, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution proclamant le 25 mai Journée mondiale du football, reconnaissant « la portée mondiale du football et son impact dans divers domaines, notamment le commerce, la paix et la diplomatie, et reconnaissant que le football crée un espace de coopération ».

Le soccer est le sport le plus pratiqué au Canada et est considéré comme celui qui connaît la plus forte croissance au pays. Il rassemble des gens de tous âges et de tous horizons, des terrains de quartier jusqu'à la scène internationale.

Du 11 juin au 19 juillet 2026, le plus grand tournoi de l'histoire de la FIFA, la Coupe du Monde de la FIFA 2026, réunira 48 pays pour 104 matchs présentés dans 16 villes.

Le Canada co-organisera le tournoi avec le Mexique et les États-Unis. Ce sera la première fois que la Coupe du Monde de la FIFA sera organisée par trois pays.

Le Canada, le Mexique et les États-Unis continuent de travailler ensemble sur des priorités communes, notamment la gestion des frontières, les transports et la sécurité, afin d'assurer une expérience sécuritaire et fluide pour les équipes, les supporters et les visiteurs.

Le Canada entretient une relation de longue date avec la FIFA et le sport international, ayant organisé avec succès la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et d'autres grandes manifestations sportives d'envergure internationale, dont les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 et les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015.

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SOURCE Patrimoine canadien

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