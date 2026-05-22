Par l'entremise d'une mesure spéciale, le gouvernement du Canada appuie des centaines de communautés partout au pays en intégrant le soccer dans les célébrations locales pour qu'un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens puissent découvrir l'effervescence que suscite la tenue conjointe de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Canada.

TORONTO, le 22 mai 2026 /CNW/ - Pour la première fois en 96 ans d'histoire, la Coupe du Monde de la FIFA™ se tiendra au Canada. Nous sommes ravis d'accueillir conjointement ce rendez-vous unique qui rassemblera la population canadienne et mettra notre pays à l'honneur sur la scène internationale. Bien plus qu'un tournoi de 39 jours, la Coupe est une célébration nationale qui rassemblera les communautés et permettra à tout le monde d'exprimer sa fierté nationale et son enthousiasme, en plus de laisser un legs durable.

Une rencontre mondiale de cette envergure nécessite une coordination et des investissements à tous les niveaux, et notre priorité est de présenter un tournoi de classe mondiale, sécuritaire et accueillant, et ce, pour les joueurs, les partisans, les visiteurs et les communautés locales partout au Canada.

Le rôle du pays en tant que co-organisateur de la Coupe du monde de la FIFA 2026 se reflète non seulement dans les matchs disputés à Toronto et à Vancouver, mais aussi dans les expériences que vivront les communautés du pays. Notre nouveau gouvernement a investi dans des mesures qui feront de cet été un événement véritablement national qui rassemblera les gens; encouragera la pratique sportive; mettra en valeur le Canada en tant que pays hôte de classe mondiale; et laissera des retombées durables pour les communautés, le sport communautaire et les générations à venir.

Célébrer un sport d'envergure mondiale d'un océan à l'autre

Aujourd'hui, à l'approche de la Journée mondiale du football, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA, a annoncé l'octroi d'une aide qui sera versée à 335 communautés canadiennes afin de célébrer le soccer. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. Grâce à la tenue d'activités ancrées dans les communautés, la mesure permettra d'offrir des occasions locales de jouer au soccer dans le cadre des célébrations qui se tiendront d'un océan à l'autre. En outre, un plus grand nombre de Canadiennes et Canadiens vivront l'effervescence que suscite la venue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Canada.

C'est grâce à une mesure spéciale d'une durée d'un an assortie d'un investissement de 1,5 million de dollars et rattachée au programme Le Canada en fête de Patrimoine canadien que des communautés aux quatre coins du pays pourront intégrer le soccer dans leurs célébrations lors de la Journée nationale des peuples autochtones, de la Saint-Jean-Baptiste, de la Journée canadienne du multiculturalisme et de la fête du Canada.

Rendre le tournoi accessible à un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens

À cet investissement s'ajoutent d'autres mesures d'intérêt national afin de permettre à la population d'un océan à l'autre de prendre part aux célébrations de cet été.

Il s'agit, entre autres, du Canada en fête pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, une mesure unique en son genre de la FIFA soutenue par le gouvernement du Canada. Au programme, 39 arrêts dans 35 communautés pour susciter l'engouement des Canadiennes et des Canadiens pour le sport. Il y aura des visionnements de matchs en direct, des activités sur le thème du soccer et du contenu culturel.

Notre nouveau gouvernement s'est aussi associé à Canada Soccer pour appuyer la jeunesse canadienne. Nous investissons pour intégrer des programmes de soccer dans les classes et permettre à environ 5 000 jeunes joueurs et leur famille d'assister en personne à des matchs amicaux de l'équipe nationale masculine canadienne cette année. Ainsi, plus de jeunes canadiens pourront faire du sport, gagner en confiance et aspirer à poursuivre la pratique du sport plus tard.

La Coupe, naturellement de Destination Canada insufflera de l'énergie aux grands espaces canadiens les jours de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, en offrant des activités de visionnement en plein air inédites aux îles de Toronto et à Grouse Mountain, à Vancouver, qui allient le soccer, les grands espaces et l'accueil chaleureux de la population canadienne.

Faire progresser la réconciliation par l'entremise de l'appel à l'action no 91

En conformité avec l'appel à l'action no 91 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, le gouvernement du Canada travaille de concert avec les Nations qui accueilleront l'événement sur leurs territoires afin d'appuyer des mesures fondées sur le respect, sur une participation significative et sur la reconnaissance des protocoles territoriaux. La collaboration avec ces Nations hôtes contribuera à garantir une participation significative des Autochtones à la Coupe du monde de la FIFA 2026, tout en générant des retombées durables pour les communautés.

Des legs tangibles dans des communautés partout au pays

La vision du gouvernement du Canada en accueillant la Coupe du Monde de la FIFA 2026 vise, bien entendu, à présenter un tournoi couronné de succès, mais aussi à laisser un legs durable à l'ensemble de la population canadienne. Entre autres, des investissements sont prévus pour améliorer l'accès au sport et consolider les infrastructures communautaires afin d'aménager 25 terrains de soccer communautaires au Canada. L'ajout de terrains où la jeunesse canadienne peut jouer, grandir et perfectionner leurs habiletés rendra le sport plus accessible au pays et incitera certains d'entre eux à cheminer jusqu'à un podium.

Pierre angulaire du plan du gouvernement du Canada visant à bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les générations à venir, le Fonds pour bâtir des collectivités fortes repose sur cette vision à long terme. Ce faisant, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement pour appuyer la planification, la conception ainsi que les travaux préparatoires à la construction du Centre national d'entraînement de Canada Soccer, et pour solidifier les bases du système sportif canadien.

L'aide offerte aux villes qui accueilleront le tournoi se traduira, notamment, par l'amélioration des installations, de l'accessibilité aux stades et de l'expérience des partisans présents à Toronto et à Vancouver, et ce, tout en rehaussant l'image du Canada quant à sa capacité à accueillir des manifestations sportives majeures à l'avenir.

Grâce à ces investissements, le gouvernement du Canada élargit les retombées de la tenue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 bien au-delà du dernier coup de sifflet puisque des communautés partout au pays seront dotées de meilleures infrastructures et qu'elles amélioreront l'accessibilité aux activités sportives, au profit des générations à venir.

Toutes ces initiatives s'appuient sur la dernière Mise à jour économique du printemps, dans laquelle notre nouveau gouvernement a fait un investissement générationnel dans le sport, en engageant 755 millions de dollars sur 5 ans pour permettre à un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens de pratiquer un sport, renforcer le système sportif, accueillir davantage de rencontres de classe mondiale et, en fin de compte, former davantage de champions et de championnes.

Le sport peut transformer des vies et créer des liens entre les gens comme lui seul peut le faire. Grâce au sport, les gens peuvent tisser des liens et former une communauté. En fait, il peut être l'un des moyens les plus puissants pour favoriser les liens sociaux. Et lorsqu'ils sont bien établis, ces liens favorisent la confiance, le travail d'équipe, l'accès et le sentiment d'appartenance.

Citations

« Accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026 est une occasion unique pour le Canada, et notre gouvernement est déterminé à en faire un événement d'envergure nationale. Grâce aux investissements annoncés, des communautés partout au pays pourront célébrer le soccer d'une manière qui leur est propre. De plus, un plus grand nombre de Canadiennes et Canadiens ressentiront la fierté, l'enthousiasme et l'effervescence suscités par le fait que le Canada accueille le monde. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA

« Le sport rassemble les communautés, inspire de la fierté et renforce les liens qui nous unissent partout au pays. Pendant que le Canada s'apprête à accueillir l'une des plus grandes rencontres sportives au monde, les journées du Canada en fête rassembleront la population autour du soccer tout en célébrant notre identité commune et notre diversité. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les faits en bref

Le Canada est fier d'accueillir le monde à l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux côtés du Mexique et des États-Unis.

Le programme Le Canada en fête vise à soutenir les célébrations permettant à la population canadienne de reconnaître la diversité culturelle, ethnique, linguistique et géographique du pays.

Grâce à une mesure spéciale d'une durée d'un an rattachée au programme Le Canada en fête, des communautés aux quatre coins du pays pourront intégrer le soccer dans leurs célébrations lors de la Journée nationale des peuples autochtones, de la Saint-Jean-Baptiste, de la Journée canadienne du multiculturalisme et de la fête du Canada.

Le gouvernement du Canada versera 800 000 dollars à l'Association de l'industrie touristique du Canada afin de soutenir Le Canada en fête pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et l'organisation d'activités liées au tournoi dans des communautés partout au pays, soit 38 arrêts dans 34 communautés.

Le gouvernement du Canada versera une aide de 300 000 dollars à Canada Soccer pour qu'il mette sur pied des projets visant à mobiliser les jeunes du pays.

Le gouvernement du Canada versera 2,165 millions de dollars pour que soient aménagés 25 terrains de soccer communautaires aux quatre coins du Canada.

Le gouvernement du Canada investira jusqu'à 9 826 000 dollars dans le volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes afin d'appuyer la planification, la conception ainsi que les travaux préparatoires à la construction du Centre national d'entraînement de Canada Soccer.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 propose d'allouer un financement de 755 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2026-2027, et de 118 millions de dollars par année par la suite, à Patrimoine canadien pour appuyer le système sportif au pays afin de réaliser les objectifs suivants :

Accueillir des événements sportifs et rivaliser avec les meilleurs : 50 millions de dollars sur 5 ans pour organiser davantage de manifestations sportives de calibre mondial au Canada. Le financement portera sur des projets pour les générations futures qui auront des retombées durables, au-delà de l'événement en soi. Les installations qui seront construites ou modernisées pour accueillir ces grandes manifestations sportives continueront à servir les communautés, renforceront la participation citoyenne et stimuleront les systèmes sportifs locaux pendant bien des années.

50 millions de dollars sur 5 ans pour organiser davantage de manifestations sportives de calibre mondial au Canada. Le financement portera sur des projets pour les générations futures qui auront des retombées durables, au-delà de l'événement en soi. Les installations qui seront construites ou modernisées pour accueillir ces grandes manifestations sportives continueront à servir les communautés, renforceront la participation citoyenne et stimuleront les systèmes sportifs locaux pendant bien des années. Aider nos athlètes actuels et futurs à exceller au plus haut niveau : 45 millions de dollars sur 5 ans et 8 millions de dollars par année par la suite pour aider nos athlètes à s'entraîner, à participer aux compétitions et à se distinguer. Ce financement portera notamment sur des services qui favorisent la santé mentale, et il sera lié à des mesures et des cadres robustes de sécurité dans le sport. Ces activités renforceront le système sportif et donneront suite à certaines des constatations soulevées dans le rapport final de la Commission sur l'avenir du sport au Canada, tandis que le gouvernement poursuit l'étude des recommandations.

45 millions de dollars sur 5 ans et 8 millions de dollars par année par la suite pour aider nos athlètes à s'entraîner, à participer aux compétitions et à se distinguer. Ce financement portera notamment sur des services qui favorisent la santé mentale, et il sera lié à des mesures et des cadres robustes de sécurité dans le sport. Ces activités renforceront le système sportif et donneront suite à certaines des constatations soulevées dans le rapport final de la Commission sur l'avenir du sport au Canada, tandis que le gouvernement poursuit l'étude des recommandations. Encourager une participation accrue de la population canadienne au sport : 660 millions de dollars sur 5 ans et 110 millions de dollars par année par la suite aux organismes de sport, ce qui augmentera un financement qui est resté presque inchangé depuis 2005. Ils pourront ainsi investir dans un système sportif robuste et sécuritaire, et encourager la participation des enfants et des jeunes partout au pays. Nous demanderons aux organismes de sport de collaborer avec des partenaires du secteur privé qui partagent un but commun, celui d'accroître la participation des Canadiennes et Canadiens au sport. Et nous attendons de ces organismes qu'ils apportent des modifications à leurs programmes afin qu'ils investissent dans le sport à tous les niveaux.

La Mise à jour économique du printemps propose un financement fédéral s'élevant à 145 millions de dollars pour soutenir les opérations de sécurité liées à la tenue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 à Toronto et à Vancouver.

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SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Lauren Hadaller, Cheffe de cabinet, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected] ; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, [email protected]