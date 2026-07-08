Le secrétaire d'État van Koeverden célèbre les moments marquants de l'accueil de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ par le Canada

Le secrétaire d'État van Koeverden a assisté à un match éliminatoire à Vancouver et a souligné le succès de l'accueil de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ par le Canada, les exploits historiques de l'équipe nationale masculine de Canada Soccer ainsi que la portée du tournoi à travers le pays.

VANCOUVER, BC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Hier, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA, s'est joint aux amateurs de soccer réunis au stade BC Place de Vancouver pour assister au match éliminatoire opposant la Suisse à la Colombie dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA 2026™.

Le secrétaire d'État a profité de sa présence pour célébrer le succès de l'accueil du tournoi au Canada et pour rendre hommage aux nombreux partenaires, employés et bénévoles qui ont contribué à accueillir le monde entier. Tout au long du tournoi, les stades, les festivals de partisans, les activités communautaires et les événements de visionnement des matchs ont rassemblé les Canadiens et Canadiennes de tous âges et de tous horizons autour du soccer de calibre international et leur ont permis d'encourager notre équipe nationale, créant ainsi un formidable élan de solidarité d'un océan à l'autre.

Pour ajouter à cette effervescence, l'équipe nationale masculine de Canada Soccer est entrée dans l'histoire tout au long de son parcours. L'équipe a entamé le tournoi à Toronto, disputant pour la première fois à domicile un match de la Coupe du Monde de la FIFA et récoltant le tout premier point du Canada dans cette compétition. Elle a ensuite décroché la première victoire du pays en Coupe du Monde à Vancouver avec la marque de 6 à 0, et s'est qualifiée pour la première fois au-delà de la phase des groupes. Le Canada a poursuivi sur sa lancée en éliminant l'Afrique du Sud en seizièmes de finale. Tout au long de son parcours, l'équipe a attiré des auditoires record, inspiré des générations et démontré le pouvoir du sport de rassembler les gens.

Au-delà des résultats sur le terrain, la Coupe du Monde de la FIFA 2026 a mis en valeur le meilleur de ce que le Canada a à offrir : des communautés accueillantes, une riche diversité culturelle, des destinations touristiques de choix et notre hospitalité. Elle a également confirmé la capacité du Canada à accueillir de grandes rencontres sportives d'envergure internationale. Le tournoi soutient l'emploi et les entreprises locales, attire des visiteurs et renforce les liens du Canada avec le reste du monde. La dynamique créée par la Coupe du Monde de la FIFA 2026 se poursuivra grâce à une capacité d'accueil renforcée, à des infrastructures communautaires améliorées et à de nouvelles possibilités pour les enfants et les jeunes de pratiquer un sport, ce qui entraînera des retombées positives qui se feront sentir pendant de nombreuses années.

Citations

« La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ laissera aux Canadiennes et aux Canadiens des souvenirs qui traverseront les générations. Des matchs mémorables aux audiences record, en passant par les célébrations communautaires organisées partout au pays, la population s'est pleinement approprié ce tournoi et s'est rassemblée pour soutenir son équipe nationale. Voir l'équipe nationale masculine de Canada Soccer écrire une nouvelle page de son histoire a été un moment marquant pour notre pays. L'élan suscité par ce tournoi mondial ouvre désormais la voie à un héritage durable, grâce au renforcement de notre capacité d'accueil, à la création de débouchés économiques, au développement d'infrastructures communautaires et à de nouvelles occasions pour les enfants et les jeunes de pratiquer un sport. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA

Les faits en bref

Le Canada est fier d'accueillir le monde et de présenter la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux côtés du Mexique et des États-Unis.

Grâce à une mesure spéciale d'une durée d'un an rattachée au programme Le Canada en fête, des communautés aux quatre coins du pays ont pu intégrer le soccer dans leurs célébrations lors de la Journée nationale des peuples autochtones, de la Saint-Jean-Baptiste, de la Journée canadienne du multiculturalisme et de la fête du Canada.

Le programme Le Canada en fête vise à soutenir les célébrations permettant à la population canadienne de reconnaître la diversité culturelle, ethnique, linguistique et géographique du pays.

Le gouvernement du Canada a versé 800 000 $ à l'Association de l'industrie touristique du Canada pour soutenir Le Canada en Fête de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui propose des activités liées au tournoi dans les communautés de tout le pays. La tournée comprend 40 arrêts.

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SOURCE Patrimoine canadien

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