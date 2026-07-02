Avis aux médias - La capitale du Canada accueillera les amateurs de soccer à une soirée de visionnement gratuite au parc des Plaines-LeBreton, en partenariat avec la Ville d'Ottawa

Le public est invité à se rassembler dans la capitale du Canada à l'occasion du match de huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ auquel participera l'équipe nationale masculine de Canada Soccer.

OTTAWA, ON, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Les amateurs de soccer canadiens et les touristes sont invités à se rendre au site du Bluesfest d'Ottawa, au parc des Plaines-LeBreton, pour encourager l'équipe nationale masculine de Canada Soccer lors de son match contre le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Cette soirée de visionnement gratuite permettra aux amateurs de se retrouver pour vivre toute l'effervescence du match, exprimer leur fierté nationale et soutenir notre équipe dans une ambiance animée et familiale.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le samedi 4 juillet 2026

ENDROIT:

Site du Bluesfest d'Ottawa, au parc des Plaines-LeBreton

HEURE :

13 h (ouverture du site à 11 h)

Les journalistes qui souhaitent assister à cette activité sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 17 h, le vendredi 3 juillet. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

Note à l'intention des médias : La retransmission du match est une exclusivité de TSN/CTV. Les reportages ne doivent comporter aucune image du match.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alisson Lévesque, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Bahoz Dara Aziz, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]