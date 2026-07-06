Avis aux médias - Le secrétaire d'État van Koeverden assistera à un match historique à Vancouver

Le secrétaire d'État assistera au match opposant la Suisse et la Colombie pour mettre en lumière le rôle du Canada en tant que pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et l'importance de ce tournoi pour la population canadienne.

VANCOUVER, BC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA, sera à Vancouver le mardi 7 juillet pour assister au match qui opposera la Suisse et la Colombie à la BC Place de Vancouver dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, soulignant ainsi le rôle du Canada en tant que pays hôte et mettant le pays à l'honneur sur la scène internationale.

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SOURCE Patrimoine canadien

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