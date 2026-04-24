Le gouvernement du Canada soutient les athlètes et le personnel d'entraînement des équipes nationales en renouvelant son financement en matière de santé mentale

OTTAWA, ON, le 24 avril 2026 /CNW/ - Soutenir la santé mentale et physique des athlètes et du personnel d'entraînement contribue à mieux les préparer à réussir au plus haut niveau, à rester dans le domaine du sport et à contribuer à un environnement sportif sécuritaire et sain. Le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer le soutien en matière de santé mentale et à prévenir les mauvais traitements dans le sport de haut niveau.

Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a annoncé l'octroi d'un appui financier de 6,22 millions de dollars sur 2 ans à des programmes de soutien en santé mentale. Offert dans le cadre du Programme de soutien au sport, cet investissement contribuera à prévenir et à enrayer la maltraitance dans le sport, en mettant l'accent sur le renforcement de la santé mentale des athlètes brevetés et des membres du personnel d'entraînement des équipes nationales.

L'annonce a eu lieu au Centre sportif Terry-Fox à Ottawa. À l'issue de cette annonce, le secrétaire van Koeverden et les athlètes présents ont discuté des pressions auxquelles ils sont soumis en matière de santé mentale et de la manière dont la stratégie globale du Canada en santé tient compte de ces difficultés.

Le renouvellement du financement annuel de 3,11 millions de dollars permettra de maintenir l'accès aux services de santé mentale pour les athlètes et le personnel d'entraînement, y compris ceux et celles qui se préparent pour les prochaines compétitions internationales. L'aide s'inscrit dans le cadre d'un engagement plus large de 16 millions de dollars, annoncé le 20 mars, visant à soutenir le bien-être des athlètes et du personnel d'entraînement.

Citations

« En investissant dans les athlètes ainsi que dans les personnes et les programmes qui les soutiennent, nous contribuons à créer un environnement sportif de haut niveau où les athlètes et le personnel d'entraînement peuvent s'épanouir et réussir. Cet investissement reflète la détermination de notre gouvernement à renforcer le système sportif. Lorsque les athlètes bénéficient du soutien dont ils ont besoin, ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils font le mieux. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

« La santé mentale est essentielle au bien-être général. Il est crucial de veiller à ce que les athlètes et le personnel d'entraînement reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour faire face aux exigences du sport de haut niveau. En élargissant l'accès aux soins de santé mentale, nous les aidons à gérer la pression, à rester en santé et à continuer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Il s'agit de placer le bien-être au cœur du sport au Canada. »

- L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

« Il est primordial de soutenir la santé mentale des athlètes et du personnel d'entraînement dans le sport de haut niveau. Ce financement permettra d'élargir l'accès aux services intégrés de santé mentale partout au pays, ce qui fera en sorte que les athlètes et le personnel d'entraînement recevront le soutien dont ils ont besoin tout au long de leur parcours. En collaboration avec nos partenaires, nous contribuons à consolider une approche en matière de soutien à la santé mentale qui est coordonnée et axée sur l'athlète. »

- Marc Desjardins, représentant du Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada et président-directeur général de l'Institut national du sport du Québec

« Le système de sport de haut niveau prospère lorsque la santé et le bien-être des athlètes sont au cœur de ses activités. Cet investissement continu du gouvernement fédéral nous permet de renforcer des programmes solides comme Plan de match et de veiller à ce que les athlètes aient accès à des ressources en santé mentale qui répondent aux exigences du sport de haut niveau tout au long de leur cheminement. Merci au secrétaire d'État van Koeverden et au gouvernement du Canada de cet investissement essentiel dans les athlètes du pays. »

- David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général, Comité olympique canadien

« Il est essentiel de soutenir la santé mentale des athlètes paralympiques pour les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes et à s'épanouir tant sur le terrain de jeu qu'ailleurs. Ce financement renforcera l'accès au soutien dont les athlètes ont besoin pour faire face aux exigences uniques du sport de haut niveau et continuer à repousser les limites sur la scène mondiale. Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires pour veiller à ce que les athlètes se sentent soutenus, respectés et aptes tout au long de leur parcours. »

- Catherine Gosselin-Després, chef du sport, Comité paralympique canadien

Les faits en bref

Le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada recevra 3 millions de dollars sur 2 ans. Le Comité olympique canadien recevra 2,92 millions de dollars sur 2 ans. Le Comité paralympique canadien recevra 300 000 $ sur 2 ans.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Stratégie canadienne du sport de haut niveau de 2019 et de son plan d'action. De plus, elle repose sur la collaboration entre les partenaires sportifs nationaux et Sport Canada.

Une partie du financement est affectée au programme Plan de match, une collaboration entre le Comité olympique canadien, le Comité paralympique canadien et le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada. Ce programme privilégie une démarche globale envers le développement des athlètes et leur bien-être tout au long de leur carrière sportive de haut niveau et par la suite.

Produits connexes

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Liens connexes

Sport Canada - Sport sécuritaire et intégrité

Réseau des instituts du sport

Comité olympique canadien

Comité paralympique canadien

Plan de match (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

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