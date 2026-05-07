SAMBRO, NS, le 7 mai 2026 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont une infrastructure essentielle pour les communautés côtières et rurales, étant donné qu'ils soutiennent la pêche et le transport, ainsi que les économies locales qui se sont développées autour d'eux. Les secteurs canadiens de la pêche commerciale, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la mer soutiennent près de 65 000 emplois - dont ceux de 42 900 pêcheurs commerciaux - d'un océan à l'autre. En 2025, les exportations canadiennes de poisson et de produits de la mer ont totalisé 8,47 milliards de dollars.

Comme annoncé dans la Mise à jour économique du printemps de 2026, près d'un milliard de dollars seront investis sur cinq ans pour réparer, entretenir et moderniser les ports pour petits bateaux du Canada. Ce nouvel investissement économique aidera à construire un réseau portuaire résilient aux changements climatiques, sûr et prêt pour l'avenir dans tout le pays.

Dans le cadre de l'engagement du gouvernement à bâtir Un Canada fort pour tous, la ministre des Pêches, l'honorable Joanne Thompson, a annoncé un financement pour la reconstruction de la structure du quai 402, d'une partie du quai principal du port de Sambro et des flotteurs 802.

L'industrie de la pêche est au cœur de nombreuses collectivités côtières du Canada, et les pêcheurs ont besoin de ports pour petits bateaux sûrs et fiables. Ce financement renforcera la compétitivité et la croissance économique du Canada tout en permettant de soutenir les collectivités qui dépendent de ces ports. Alors que le Canada passe de la dépendance économique à la résilience, cet investissement soutiendra le développement économique local pour des générations à venir.

Citations

« Les ports pour petits bateaux constituent le pilier économique des collectivités côtières du Canada. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé dans les ports pour petits bateaux, ce qui réaffirme l'engagement du nouveau gouvernement envers les collectivités côtières et contribue à acheminer les produits canadiens vers les marchés. Les pêcheurs en dépendent, et les collectivités qui les entourent dépendent des pêcheurs. Ce financement soutiendra la collectivité de Sambro et contribuera à maintenir la sécurité et le bon fonctionnement des ports au pays afin que les économies locales et côtières restent fortes et résilientes à long terme ».

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Tous les Néo-Écossais reconnaissent l'importance de nos ports pour petits bateaux, qu'ils soient eux-mêmes propriétaires de navires ou qu'ils aiment tout simplement déguster les produits de la mer. Dans cet esprit, l'annonce d'aujourd'hui représente bien plus qu'un simple investissement dans les infrastructures de pêche : c'est un investissement dans la vie des Canadiens de la région de l'Atlantique et de tous ceux qui raffolent de nos délicieux poissons et fruits de mer. »

Shannon Miedema, députée de Halifax

« Les ports pour petits bateaux sont au cœur des collectivités côtières du Canada atlantique : ils soutiennent les familles, préservent notre patrimoine halieutique et assurent la vitalité des économies locales. En investissant dans la rénovation et la modernisation de ces ports, nous protégeons les moyens de subsistance et renforçons les collectivités de la région de l'Atlantique pour l'avenir »

Mike Kelloway, député de Sydney--Glace Bay et secrétaire parlementaire de la ministre des Transports et du Commerce intérieur

« Cet investissement dans les ports pour petits bateaux constitue une grande victoire pour notre collectivité ainsi que pour les collectivités rurales et côtières de tout le Canada. Ces ports sont essentiels aux entreprises et aux emplois locaux, et ce financement permettra de maintenir leur sécurité et leur fiabilité, et de les préparer à soutenir la croissance économique pour les années à venir. Je suis fière d'obtenir des résultats qui font une réelle différence ici, chez nous. »

Jessica Fancy, députée de South Shore--St. Margarets

« L'industrie de la pêche en Acadie-Annapolis est au cœur de notre économie; les produits de la mer de la Nouvelle-Écosse sont reconnus dans le monde entier. Reconnaître son importance, la valoriser et investir dans la sécurité de nos installations est un engagement que notre nouveau gouvernement assume sans réserve. Je suis fier d'avoir fait entendre la voix des pêcheurs à Ottawa et que celle-ci ait été écoutée. »

Chris d'Entremont, député d'Acadie-Annapolis

Faits en bref

Le financement annoncé dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 représente une augmentation de plus de 35 % par année par rapport à la moyenne sur 10 ans, ce qui constitue le plus important investissement soutenu depuis plus d'une décennie, et assure la stabilité nécessaire au financement des réparations.

Ce financement proposé de près d'un milliard de dollars s'ajoute au budget annuel des programmes du Ministère, qui s'élève à environ 90 millions de dollars par année.

Le financement appuiera l'entretien et la réparation de ports situés partout au Canada, notamment les travaux de rétablissement en cours dans le Canada atlantique et l'Est du Québec à la suite du passage de l'ouragan Fiona, lesquels ont été lancés par l'intermédiaire du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona et du budget de 2024.

Pêches et Océans Canada gère près de 950 ports d'une valeur d'environ 7,1 milliards de dollars. Il s'agit d'une infrastructure qui accueille et soutient environ 90 % des prises de poissons au Canada et qui est le pilier de l'économie des produits de la mer du pays, dans le cadre du Programme des ports pour petits bateaux du MPO.

Les ports pour petits bateaux soutiennent plus de 45 000 emplois dans l'industrie du poisson et des produits de la mer, ainsi que des milliers d'autres dans la construction navale, la transformation, le tourisme et les chaînes d'approvisionnement qui assurent le fonctionnement des collectivités côtières et rurales.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook , Instagram , YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources: Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias: Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]