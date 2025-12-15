OTTAWA, ON, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), a annoncé qu'il se rend en Norvège et en Allemagne du 15 au 19 décembre 2025, afin de renforcer les relations du Canada avec ses principaux alliés en ce qui a trait à la défense, ainsi que de promouvoir, à cet égard, des partenariats industriels qui améliorent notre sécurité et notre résilience collectives.

Au cours de cette visite officielle, le secrétaire d'État Fuhr rencontrera des hauts responsables gouvernementaux et militaires, notamment la secrétaire d'État du ministère de la Défense de la Norvège, Marte Gerhardsen, le secrétaire d'État parlementaire au ministère de la Défense de l'Allemagne, Nils Schmid, ainsi que les chefs des marines des 2 pays.

En outre, le secrétaire d'État Fuhr participera à des visites d'installations et rencontrera des représentants d'organisations importantes du secteur de la défense en Norvège et en Allemagne, notamment les représentants de la base navale Haakonsvern, de Kongsberg Defence & Aerospace, du centre d'entraînement naval d'Eckernförde, de TKMS, de Rheinmetall (divisions du Nord et d'Allemagne), de Nammo et de Lufthansa Technik. Ces rencontres permettront de discuter de stratégies de coopération industrielle et d'innovation, ainsi que d'intégrer davantage les chaînes d'approvisionnement canadiennes et européennes dans le secteur de la défense.

Cette visite met en évidence la volonté du Canada d'approfondir ses partenariats avec des alliés qui partagent ses priorités et ses valeurs. En collaborant étroitement avec la Norvège et l'Allemagne, des pays réputés pour leur expertise et leurs innovations dans le domaine de la défense, le Canada veut développer des relations qui donneront à l'industrie plus d'occasions de contribuer à notre sécurité et à notre résilience collectives face à un environnement mondial de plus en plus complexe.

L'horaire du secrétaire d'État met par ailleurs de l'avant la nouvelle Agence de l'investissement pour la défense (AID) du Canada, laquelle est chargée d'accélérer et de simplifier les projets d'approvisionnement en défense, de soutenir l'industrie canadienne et de favoriser la collaboration avec les partenaires internationaux. L'AID a notamment pour mandat de consulter l'industrie tôt dans le processus d'approvisionnement, de soutenir l'innovation et de coordonner ses stratégies d'approvisionnement avec celles des pays alliés pour doter plus rapidement les Forces armées canadiennes de nouvelles capacités. Ainsi, le Canada fait preuve de leadership en établissant, avec l'appui de l'AID, des partenariats industriels résilients en matière de défense qui non seulement renforcent ses alliances, mais aussi créent des occasions permettant aux entreprises canadiennes d'innover et d'être compétitives sur le marché mondial.

Citations

« Le Canada, l'Allemagne et la Norvège sont des alliés de longue date qui partagent un engagement commun pour la sécurité transatlantique. Le nouveau gouvernement du Canada réalise des investissements générationnels dans la défense et la sécurité, tout en renforçant ses relations avec ses alliés et partenaires de confiance. En collaborant avec des pays comme l'Allemagne et la Norvège, nous créerons des débouchés pour l'industrie et les travailleurs de la défense du Canada, ce qui permettra à l'expertise canadienne de contribuer à la sécurité et à la résilience de ses alliés.»

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

