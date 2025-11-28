REGINA, SK, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Le monde change rapidement. Les États-Unis, la plus grande économie mondiale, transforment fondamentalement toutes leurs relations commerciales, ce qui cause d'importantes perturbations et de grands bouleversements pour la population canadienne. Il est temps de transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Nous devons donc travailler avec empressement et détermination afin de transformer nos industries stratégiques de sorte qu'elles puissent s'adapter, soutenir la concurrence et s'imposer dans ce nouveau contexte mondial.

Le gouvernement du Canada a agi rapidement pour protéger et renforcer les secteurs les plus touchés par les droits de douane des États-Unis. En effet, il a instauré des mesures pour aider les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences, soutenir les entreprises qui se modernisent et se diversifient, et stimuler la demande intérieure à l'égard des produits canadiens. Nous bâtissons l'économie de demain et, ce faisant, nous veillons à ce que les travailleurs et les industries soient prêts à saisir les occasions qu'elle présentera.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, a visité les installations de Pro Metal Industries Ltd. à Regina, où il a souligné l'instauration de mesures qui viendront soutenir et transformer l'industrie canadienne de l'acier. Ces nouvelles mesures se situent dans le prolongement des mesures de soutien déjà annoncées pour le secteur.

Le gouvernement fédéral prendra les mesures suivantes :

1. Limiter davantage les importations d'acier étranger afin de garantir aux producteurs d'acier canadiens un meilleur accès au marché intérieur

Le Canada resserrera les niveaux des contingents tarifaires pour les produits d'acier provenant de pays non-signataires d'un accord de libre-échange de 50 % à 20 % des niveaux de 2024.

Pour les partenaires non-membres de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique avec lesquels nous avons conclu un accord de libre-échange, le Canada réduira les niveaux des contingents tarifaires pour les produits sidérurgiques de 100 % à 75 % des niveaux de 2024.

Le Canada imposera des droits de douane globaux de 25 % sur certains produits dérivés de l'acier importés comme les tours éoliennes, les bâtiments préfabriqués, les attaches et les fils métalliques.

Le Canada renforcera aussi ses mesures frontalières afin de lutter contre le dumping d'acier étranger et de surveiller la conformité aux surtaxes applicables. Pour ce faire, nous doterons l'Agence des services frontaliers du Canada d'une équipe vouée à la conformité des produits de l'acier, et nous améliorerons la détection des fausses déclarations et l'outil de signalement en ligne.

En vue d'abandonner progressivement l'utilisation d'acier importé et de donner aux entreprises canadiennes le temps nécessaire afin d'adapter leurs chaînes d'approvisionnement pour l'utilisation de l'acier canadien, la remise temporaire des droits de douane canadiens sur les importations arrivera à échéance le 31 janvier 2026 en ce qui concerne l'acier utilisé au Canada pour la fabrication, le conditionnement d'aliments et de boissons, et la production agricole.

Ces mesures permettront de rehausser la compétitivité des producteurs d'acier canadiens en les protégeant contre le détournement des courants commerciaux. Elles généreront également plus de 1 milliard de dollars en nouvelle demande intérieure à l'égard de l'acier canadien.

2. Faciliter la construction à l'aide d'acier canadien

Afin de rendre le transport de l'acier canadien plus abordable au pays, le Canada collaborera avec les compagnies ferroviaires pour réduire de 50 % les tarifs de transport interprovincial de l'acier canadien à compter du printemps 2026.

Plus tard cette année, le gouvernement mettra en œuvre sa politique « Achetez canadien », qui exige que tous les contrats d'une valeur supérieure à 25 millions de dollars accordent la priorité aux matériaux canadiens, dont l'acier. Cette mesure s'appliquera aussi à l'ensemble des subventions et contributions fédérales.

3. Renforcer la protection des travailleurs et des entreprises du secteur de l'acier du Canada pour leur permettre de s'adapter et de prospérer dans ce nouveau contexte mondial

Le Canada réservera plus de 100 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2025-2026, aux coûts du programme, en vue d'octroyer du soutien aux employeurs admissibles de tous les secteurs qui ont conclu une entente de travail partagé et s'engagent à soutenir la formation des employés dont les heures de travail ont été réduites. Cette mesure permettra d'augmenter le remplacement du revenu des travailleurs admissibles et, ce faisant, d'aider jusqu'à 26 000 travailleurs canadiens de différents secteurs, dont celui de l'acier.

En cette période cruciale de l'histoire canadienne, nous passons de la dépendance à la résilience. Au moyen de l'acier canadien, nous bâtirons un Canada fort.

Citations

« Le Canada doit devenir son propre meilleur client. Lorsque nous construisons des ponts et des éoliennes ou encore de nouvelles maisons pour les gens qui en ont besoin, nous devrions utiliser l'acier produit par nos travailleurs de calibre mondial ici, en Saskatchewan, et ailleurs au Canada. Ces nouvelles mesures visent à soutenir nos travailleurs et à promouvoir nos produits ainsi qu'à faciliter la construction avec de l'acier canadien, dès maintenant et dans le futur. »

- Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger

Faits en bref

Plus tôt cette année, en juillet, en août et en septembre, le gouvernement du Canada a annoncé une série de nouvelles mesures stratégiques pour les travailleurs et les entreprises des secteurs les plus touchés par les droits de douane américains et les perturbations commerciales.

Le gouvernement a reçu près de 1 500 demandes d'entreprises des secteurs de l'acier et de l'aluminium, du bois, de la fabrication, de l'automobile et des produits de la mer dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire. Seulement dans le secteur de l'acier, plus de 230 entreprises ont présenté une demande, et du soutien est déjà offert rapidement.

Au moyen d'un financement ciblé, les entreprises canadiennes intègrent de nouvelles technologies, lancent de nouveaux produits pour diversifier les marchés et établissent leur rôle dans les chaînes d'approvisionnement nationales, et ces améliorations favorisent leur participation au commerce mondial.

Ces investissements protègent déjà les travailleurs en offrant du soutien à près de 37 000 Canadiens en cette période d'incertitude. Jusqu'ici, ils ont empêché que plus de 14 000 Canadiens perdent leur emploi.

Plus généralement, dans l'ensemble de notre économie, l'emploi rebondit après les premières conséquences de la guerre commerciale. En effet, 120 000 emplois ont été créés depuis le mois de mars.

