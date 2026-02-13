MONTRÉAL, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, Carlos Leitão, prononcera une allocution pour inaugurer Vekta 2026, un événement consacré à l'intelligence véhiculaire et à l'innovation dans les transports terrestres zéro émission sous la gouverne de Propulsion Québec.

Date : Le lundi 16 février 2026



Heure : 10 h 10 (heure de l'Est)



Lieu : Salon Richmond, 550 Rue Richmond, Montréal, QC H3J 2R9

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec Claire Maynadier à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Claire Maynadier, Directrice, communications et relations publiques, Propulsion Québec, [email protected], 514 581-5218; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]