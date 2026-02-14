MUNICH, Allemagne, le 14 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, l'honorable Evan Solomon, et le ministre de la Transformation numérique et de la Modernisation du gouvernement de l'Allemagne, Karsten Wildberger, ont signé aujourd'hui une déclaration d'intention commune en matière d'intelligence artificielle (IA) en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité. Les ministres ont également annoncé la création de l'Alliance pour la souveraineté technologique en vue de renforcer la coopération entre partenaires de confiance dans le domaine des technologies de pointe.

La déclaration d'intention, qui fait fond sur l'Alliance numérique entre le Canada et l'Allemagne et qui avait été annoncée en décembre 2025, établit un cadre pratique pour augmenter la collaboration bilatérale en matière d'intelligence artificielle. Elle reflète l'engagement commun des deux pays à faire progresser leurs capacités d'IA et à les rendre sûres, résilientes et souveraines dans un environnement en constante évolution à l'échelle mondiale.

La collaboration prévue au titre de la déclaration d'intention commune portera sur l'amélioration de l'infrastructure de calcul, l'accélération de la recherche sur les technologies d'IA ainsi que de la commercialisation de celles-ci, et le développement des talents en priorité pour combler les lacunes graves en matière de compétences. Ces efforts pourront contribuer à doter le milieu de la recherche, les entreprises en démarrage et les industries du Canada et de l'Allemagne des outils dont ils ont besoin pour stimuler l'innovation et être plus concurrentiels à l'échelle mondiale.

Grâce à l'Alliance pour la souveraineté technologique, le Canada et l'Allemagne assureront une meilleure coordination avec des partenaires de confiance afin de consolider leur capacité d'IA souveraine et de réduire leurs dépendances envers les technologies stratégiques. L'Alliance a été conçue comme une plateforme de coopération pratique sur les technologies de pointe, axée sur la mise en œuvre de capacités concrètes et la création d'avantages économiques mutuels.

Les ministres ont également discuté de possibilités de collaboration avec des organisations de recherche vouées à l'avancement de la recherche et à l'élaboration de solutions techniques qui donneraient lieu à la mise au point de systèmes d'IA sécuritaires de par leur conception, y compris LoiZéro, une organisation canadienne fondée par le professeur Yoshua Bengio, lauréat du prix Turing. Selon la déclaration commune, ce domaine a le potentiel de donner lieu à une grande coopération.

La déclaration d'intention commune et le lancement de l'Alliance pour la souveraineté technologique représentent la vision du Canada et de l'Allemagne selon laquelle les technologies de pointe sont essentielles à la sécurité économique, à la compétitivité et à la résilience démocratique. En collaborant plus étroitement, les deux pays visent à renforcer leurs capacités souveraines, à réduire leurs dépendances stratégiques et à contribuer à l'élaboration de normes mondiales pour les technologies émergentes.

Citations

« L'intelligence artificielle devient un pilier essentiel de la force économique et de la sécurité de notre pays. À l'ère des technologies en évolution rapide, le Canada et l'Allemagne choisissent de bâtir. Grâce à notre partenariat renforcé en matière d'IA et à la création de l'Alliance pour la souveraineté technologique, nous augmentons la capacité de calcul sécurisée, investissons dans des infrastructures résilientes, soutenons nos innovateurs et réduisons notre dépendance envers les technologies stratégiques. Il est essentiel de produire des résultats concrets pour l'économie et pour nos citoyens. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

« La déclaration d'intention commune d'aujourd'hui fait passer l'Alliance numérique entre le Canada et l'Allemagne du stade de la vision à celui de la mise en œuvre. L'Allemagne et le Canada sont unis dans leur conviction que le développement responsable de l'IA et la résilience des écosystèmes numériques sont essentiels à la vigueur économique à long terme. En approfondissant notre coopération en matière de sécurité de l'IA, de capacité de calcul et d'innovation, nous renforçons notre souveraineté technologique et élargissons les opportunités pour nos entreprises. »

- Le ministre de la Transformation numérique et de la Modernisation du gouvernement de l'Allemagne, Karsten Wildberger

Faits en bref

L'Alliance numérique entre le Canada et l'Allemagne a été annoncée dans une déclaration conjointe le 8 décembre 2025.

Le Canada et l'Allemagne échangent au sujet de leurs stratégies d'intelligence artificielle (IA) et de leurs politiques numériques nationales dans le cadre d'événements comme le Symposium Canada-Allemagne sur l'écosystème de l'IA (anglais) et de dialogues ministériels favorisant la collaboration en ce qui concerne la capacité de calcul, les talents et les applications industrielles.

L'Allemagne est le plus important partenaire commercial du Canada dans l'Union européenne, et les deux pays misent sur l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne pour aplanir les obstacles et accroître le commerce numérique.

La déclaration d'intention commune signée aujourd'hui est la plus récente mesure d'une série d'initiatives bilatérales en matière d'IA dans lesquelles s'est engagé le Canada de concert avec divers partenaires afin d'établir de nouveaux liens et de mettre en commun leurs forces communes en IA.

LoiZéro est une organisation sans but lucratif canadienne qui a réalisé sa phase d'incubation auprès de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle, et qui a été constituée en société en mai 2025.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Pour accéder facilement aux programmes gouvernementaux à l'intention des entreprises, téléchargez l'appli Entreprises Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]