Le gouvernement du Canada accepte désormais les demandes de financement de projets partout au pays dans le cadre du programme Sport au service du développement social dans les communautés autochtones.

GATINEAU, QC, le 13 août 2025 /CNW/ - Le sport joue un rôle essentiel dans l'édification de communautés fortes et saines. Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis à accéder à des programmes sportifs et à en tirer profit.

Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a annoncé des possibilités de financement dans le cadre du programme Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (SSDSCA).

Le programme SSDSCA soutient les peuples autochtones dans leurs efforts pour être plus actifs et en meilleure santé, et les aide à pratiquer des activités physiques adaptées à leur culture. Les projets financés sont conçus et dirigés par des organismes autochtones et des membres des communautés autochtones afin de leur permettre d'atteindre des objectifs de développement social qu'ils ont eux-mêmes définis, notamment en proposant des alternatives aux comportements à risque et en améliorant les possibilités de formation et d'emploi.

Depuis le lancement du programme en 2019, des centaines de communautés autochtones ont bénéficié de projets financés dans tout le pays. Dans le cadre des deux premières composantes du SSDSCA, le gouvernement du Canada offre du financement aux projets destinés aux communautés autochtones de tout le pays pour les exercices financiers 2026-2027 et 2027-2028. Le 25 août 2025, dans le cadre de la troisième composante du SSDSCA, le gouvernement annoncera l'affectation de fonds à des projets qui soutiennent des initiatives sportives destinées aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones.

Citations

« Le sport a la capacité de renforcer les communautés, de favoriser le sentiment d'appartenance et d'inspirer la prochaine génération. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir les projets dirigés par des Autochtones qui offrent aux communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis partout au pays des occasions de faire du sport adapté à leur culture. Grâce au programme SSDSCA, les partenaires autochtones font tomber les obstacles à la pratique sportive et apportent des changements positifs et durables par le sport. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

« L'Aboriginal Sport Circle (ASC) se réjouit de l'investissement continu de Sport Canada dans le cadre du programme Sport au service du développement social dans les communautés autochtones. Ces composantes de financement sont plus qu'un simple appui financier : elles permettent de mettre en œuvre des projets communautaires axés sur le sport et l'activité physique, pilotés par les Autochtones, qui améliorent la santé, l'éducation et le leadership. Elles ouvrent des portes aux membres des Premières Nations, aux Inuit et aux Métis, créent des espaces sécuritaires pour les jeunes et favorisent la réconciliation grâce au sport. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de nos partenaires pour rendre les communautés autochtones plus fortes, plus saines et plus dynamiques à l'échelle nationale. »

- Vanessa McGregor, directrice générale, Aboriginal Sport Circle

Les faits en bref

Le programme Sport au service du développement social dans les communautés autochtones vise l'obtention de résultats positifs dans les domaines de la santé, de l'éducation, des comportements à risque et de l'employabilité, en réponse aux appels à l'action no 7, 19 et 38 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, ainsi qu'aux appels à la justice no 3.1 et 7.3 de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Première composante : Chaque année, le gouvernement du Canada met des fonds à la disposition des 13 organismes provinciaux et territoriaux de sport autochtone et du Cercle sportif autochtone afin de mettre en œuvre des programmes sportifs communautaires.

Deuxième composante : Chaque année, le gouvernement du Canada met des fonds à la disposition des gouvernements, des communautés et des organismes sans but lucratif autochtones pour qu'ils réalisent des projets faisant la promotion du sport et des loisirs dans les communautés autochtones. La date limite pour soumettre une demande de financement est le 24 septembre 2025.

Troisième composante : Chaque année, le gouvernement du Canada met des fonds à la disposition des gouvernements, des communautés et des autres organismes sans but lucratif autochtones qui soutiennent des projets sportifs et récréatifs destinés aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones. La date limite pour soumettre une demande de financement est le 6 octobre 2025.

