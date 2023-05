TORONTO, le 31 mai 2023 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui la première clôture du placement du SEC Fonds d'infrastructures mondiales RBC (« le fonds »), qui a recueilli plus de 600 millions de dollars auprès de plus de 1 800 investisseurs institutionnels et individuels au Canada, ce qui dépasse les objectifs d'engagement initiaux.

Le fonds, lancé cette année par RBC GMA Inc., offrira aux investisseurs qualifiés un accès à un portefeuille sous-jacent d'actifs d'infrastructure détenus directement, dans le but de procurer d'attrayants rendements corrigés du risque. Le gestionnaire du fonds prévoit travailler en collaboration avec des coinvestisseurs pour investir dans des actifs d'infrastructure de base ou de base plus diversifiés sur le plan sectoriel, principalement dans les pays développés, en déployant le capital engagé actuel d'ici six à 18 mois. Le fonds est d'une durée indéterminée afin de permettre une croissance et une création de valeur à long terme.

Le fonds est géré par Andrew Hay, chef, Investissement, Marché mondial des infrastructures, RBC GMA Inc., qui possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'infrastructure, et a notamment occupé un poste de direction pour le plus grand régime de retraite du Canada. Il bénéficie de l'appui d'une équipe Marchés privés RBC GMA vaste et chevronnée, dirigée par Michael Kitt, et exploite l'expertise approfondie en investissement de RBC Gestion mondiale d'actifs.

« Les investisseurs cherchent des moyens d'accéder à des investissements en infrastructures privées pour diversifier leurs portefeuilles et les améliorer », a déclaré M. Hay. « À notre avis, le SEC Fonds d'infrastructures mondiales RBC a suscité un intérêt exceptionnel auprès de nombreux investisseurs. Nous leur en sommes reconnaissants et nous sommes ravis de commencer à constituer un portefeuille d'investissements directs dans des infrastructures privées afin d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs de placement. »

Ce fonds, combiné au Fonds immobilier canadien de base RBC et au Fonds d'hypothèques commerciales RBC, constitue un pilier fondamental de l'évolution des capacités de RBC GMA Inc. relatives aux marchés privés. Le lancement des trois stratégies vedettes s'est traduit par une vigoureuse croissance de la plateforme des marchés privés, dont les actifs sous gestion ont atteint plus de 12 milliards de dollars au 31 mars 2023.

« La réaction positive des clients témoigne des avantages qu'ils tirent de l'investissement dans les catégories d'actifs privés », a indiqué M. Kitt. « L'accès direct à des actifs des marchés privés de haute qualité a longtemps représenté un atout pour la diversification des portefeuilles dont seuls les plus grands investisseurs institutionnels ont pu bénéficier. Les stratégies de RBC GMA sur les marchés privés offrent désormais aux clients l'occasion unique d'accéder au même segment d'investissement de haute qualité sur les marchés privés, aux côtés de partenaires chevronnés qui partagent les mêmes objectifs. »

Une fois que le fonds aura investi la majorité du capital engagé à la suite de ce premier lancement, une deuxième période de souscription pourra débuter. Le fonds est ouvert aux investisseurs individuels et institutionnels qualifiés.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le SEC Fonds d'infrastructures mondiales RBC.

Cette information ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres, ou de participation ou d'adhésion à un service. Aucun titre n'est offert, sauf conformément aux documents de placement et aux documents de souscription correspondants, qui peuvent exclusivement être fournis aux investisseurs qualifiés. Le présent document vise à fournir de l'information générale seulement. Il ne constitue pas et n'est pas censé constituer des conseils professionnels ni une description complète d'un placement dans un fonds géré par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA). S'il y a incompatibilité entre le présent document et les documents de placement correspondants, les dispositions de ces documents de placement auront préséance. Les renseignements obtenus de tiers sont jugés fiables, mais ni RBC GMA, ni ses sociétés affiliées, ni aucune autre personne n'en garantissent explicitement ou implicitement l'exactitude, l'intégralité ou la pertinence. RBC GMA et ses sociétés affiliées n'assument aucune responsabilité à l'égard des erreurs ou des omissions.

Les placements effectués dans les fonds alternatifs sont spéculatifs et comportent un risque important de perte de la totalité ou d'une bonne partie du placement. Les fonds alternatifs peuvent : i) recourir au financement par emprunt ou à d'autres pratiques de placement spéculatives qui pourraient augmenter le risque de perte sur placements ; ii) être non liquides dans une très grande mesure ; iii) ne pas être tenus de fournir de l'information périodique sur les cours ou l'évaluation aux investisseurs ; iv) ne pas être assujettis aux mêmes exigences réglementaires que les fonds communs de placement offerts par voie de prospectus. Les investisseurs devraient, lorsqu'ils évaluent la pertinence de ce placement, porter une attention particulière à des facteurs personnels, notamment l'horizon temporel, les besoins de liquidité, la taille du portefeuille, le revenu, les connaissances en placement et la tolérance à la volatilité des cours. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels pour toute question d'ordre fiscal, comptable, juridique ou financier avant de prendre une décision de placement concernant les fonds mentionnés dans le présent document, à savoir s'ils leur conviennent ou non.

Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire les documents de placement du fonds avant d'investir. Les données de rendement fournies supposent seulement le réinvestissement des distributions et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l'impôt sur le revenu exigible du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés.

