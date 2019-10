Le SCFP salue les recommandations du rapport Viens

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique qui représente les policiers et employés de nombreux services de police autochtones à travers le Québec, salue le rapport de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, présidée par Jacques Viens.

Ce dernier conclut dans son rapport que les Autochtones du Québec sont victimes de discrimination systémique. Il a ainsi énuméré 142 appels à l'action pour remédier à la situation.

Parmi l es nombreux points soulevés, notons le sous-financement chronique des services policiers autochtones, problème majeur dans l'ensemble des services de police en milieu autochtone. Celui-ci engendre des répercussions directes sur le recrutement, la formation et ainsi que la qualité des installations et des équipements.

D'ailleurs, on se souviendra qu'un policier de Lac-Simon avait trouvé la mort lors d'une intervention auprès d'une personne en détresse en 2017. L'enquête de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) avait émis l'opinion que deux voitures et quatre patrouilleurs étaient nécessaires, et ce, 24 heures sur 24 pour assurer un service policier en toute sécurité, ce qui n'était pas le cas lors de l'évènement tragique.

L'Association des policières et policiers du Québec (APPQ) qui représente les policiers de la SQ avait aussi déclaré que quatre agents et deux voitures sont de mise en tout temps.

« Nous souhaitons ardemment que des situations malheureuses comme celle-là ne se reproduisent jamais. Nous allons rester vigilants pour être certains que le gouvernement du Québec respecte le mécanisme de suivi indépendant recommandé par le juge Viens pour s'assurer de la concrétisation de ses recommandations », de déclarer Benoit Bouchard, secrétaire général du SCFP-Québec.

Comptant plus de 119 300 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

