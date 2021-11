Le SCFP salue le rajustement du ministre Dubé sur la vaccination obligatoire

MONTRÉAL, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le SCFP accueille favorablement le pas de recul du ministre Christian Dubé quant à la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé et des services sociaux. Même si la vaccination est absolument essentielle pour mettre fin à la crise sanitaire, le réseau ne peut se passer de la petite minorité de 3 % des employé(e)s non vacciné(e)s. Le compromis des trois tests obligatoires par semaine est donc la voie à suivre, selon le syndicat.

« Pour nous, il a toujours été clair que vu les chocs successifs des compressions libérales, de la réforme Barrette et de la pandémie, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de marge de manœuvre dans le réseau. Tout le monde est essentiel. Il était donc impensable de mettre en congé sans solde des milliers de travailleurs et travailleuses, comme nous l'avions dit dans notre sortie publique du 6 octobre dernier. Maintenir la vaccination obligatoire fragilisait trop les services à la population. Aujourd'hui, le ministre Dubé prend la bonne décision », selon Maxime Ste-Marie, président du Conseil provincial des affaires sociales (CPAS-SCFP).

« Mais il ne faut pas perdre de vue les 97 % de salarié(e) qui ont fait le choix de se faire vacciner pour protéger leurs collègues, leurs proches et l'ensemble de la population. Ils et elles ont tous nos remerciements et toutes nos félicitations. Pour les autres, il n'est jamais trop tard pour le faire, et en attendant, le recours aux trois tests par semaine va prévenir la contamination des patients et usagers du réseau », de conclure Maxime Ste-Marie.

