Le SCFP salue la décision du SPGQ de se doter d'un mandat exploratoire afin de joindre leurs ressources à celles du SCFP

MONTRÉAL, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Réunis en conseil syndical le vendredi 13 octobre, les représentants de section du Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) ont approuvé une résolution visant à entamer des discussions avec le SCFP dans l'objectif d'explorer la mise en commun des ressources des deux organisations.

« Tout comme le SCFP, le SPGQ détient une expertise dans la représentation des salarié(e)s de niveau professionnel dans les secteurs public et parapublic. Dans un contexte de négociation impliquant le Conseil du trésor où les relations de travail se complexifient, nous sommes heureux d'étudier la mise en commun de nos forces pour l'amélioration des conditions de travail du personnel professionnel. C'est avec grand enthousiasme que nous entamerons prochainement les travaux », d'ajouter Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Cette démarche exploratoire survient à un moment où les employé(e)s de Revenu Québec et de la fonction publique amorcent de nouvelles négociations. Les attentes des membres sont élevées et le SCFP voit notamment cette collaboration à venir comme une façon d'y répondre.

« Nous savions que le SPGQ analysait la possibilité de se doter de certaines ressources supplémentaires depuis un certain temps, notamment un fonds de grève et des ressources spécialisées en support aux négociations. Notre équipe est fébrile à l'idée de rendre accessibles aux membres du SPGQ la machine et les outils du SCFP.

Le SCFP représente des membres occupant des fonctions similaires. Nous voyons donc ce début de discussion comme un pas vers une plus grande solidarité entre les professionnel(le)s de la fonction publique, des sociétés d'État et des organismes publics au Québec », d'expliquer Mathieu Dumont, coordonnateur du Service de la syndicalisation du SCFP.

Rappelons qu'il s'agit de la troisième initiative similaire pour le SCFP au cours des dernières années, les deux premières s'étant soldées avec succès par l'affiliation de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec ainsi que du Syndicat des pompiers et pompières du Québec.

Comptant plus de 30 000 membres, le SPGQ est un des syndicats représentant le plus d'employé(e)s de niveau professionnel au Québec. Il représente de nombreux spécialistes, notamment dans la fonction publique, à l'Agence du revenu du Québec, en santé, en éducation, dans les organismes culturels et dans les sociétés d'État.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]