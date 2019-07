Le SCFP salue la décision de la Ville de Québec de rapatrier à l'interne une partie de la collecte des matières résiduelles dans Beauport : « Tout le monde est gagnant! »

QUÉBEC, le 2 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le président du Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec (SCFP 1638), M. Alain Bourassa, était aux côtés des représentants de la Ville de Québec mardi après-midi pour annoncer qu'une partie de la collecte des matières résiduelles sera rapatriée à l'interne à partir de juin 2020 dans l'arrondissement de Beauport.

« Cela représente du travail pour 11 employés manuels. Mais encore plus important : c'est une excellente nouvelle pour les citoyens de Beauport qui auront un service sur lequel ils pourront compter, car le travail sera effectué par les cols bleus de la Ville de Québec. Tout le monde est gagnant! », de dire le président du syndicat SCFP 1638.

Le SCFP est un grand défenseur des services publics et pour qu'ils soient fiables, accessibles et abordables, ils doivent être contrôlés localement.

« Bref, ce sont de bons investissements de fonds publics et nous sommes contents de voir que la Ville de Québec est à la même place que nous. Nous espérons aussi voir cette même ouverture dans d'autres services qu'offre la Ville », de conclure Alain Bourassa.

Comptant près de 119 300 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit 34 257 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Alain Bourassa, président du Syndicat des cols bleus de Québec, 418 570-5045; Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815

