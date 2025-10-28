Le SCFP-Québec souligne la Semaine nationale de reconnaissance des brigadiers et brigadières scolaires

MONTRÉAL, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-Québec) invite la population à souligner le travail essentiel des brigadiers et brigadières scolaires dans le cadre de la première Semaine nationale de reconnaissance des brigadiers et brigadières scolaires qui se tiendra du 27 au 31 octobre 2025.

Cette semaine de reconnaissance, qui coïncide avec le Mois du piéton, mettra en lumière l'importance du rôle des brigadiers et brigadières dans la prévention des accidents et la sensibilisation aux comportements sécuritaires. Ces travailleuses et travailleurs veillent, beau temps, mauvais temps, à la sécurité des enfants aux abords des écoles. De plus, leur présence quotidienne aux intersections contribue directement au bon fonctionnement de la circulation.

La création de cette semaine spéciale découle d'un vote unanime de l'Assemblée nationale du Québec en mai dernier, à la suite d'une proposition du député d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc (QS). Cette initiative fait suite à une démarche entreprise par les brigadiers et brigadières affiliés au SCFP.

Pour le SCFP-Québec, qui représente près de 1200 brigadiers et brigadières scolaires dans plusieurs villes de la province, cette reconnaissance officielle est une avancée importante. Elle met en valeur un métier indispensable à la sécurité publique et rappelle la nécessité d'améliorer les conditions d'emploi pour favoriser le recrutement et la rétention du personnel.

Selon le brigadier scolaire Normand Lalonde, vice-président du SCFP 930 à Montréal, « les activités de reconnaissance mettront en évidence les avantages du métier et donneront envie à plus de personnes de postuler. C'est un travail qui maintient la forme, qui est utile socialement, qui est très valorisant, et dont les besoins en matière de main-d'œuvre sont en croissance. Ces travailleuses et travailleurs sont de véritables gardiennes et gardiens de la sécurité. Leur engagement quotidien mérite d'être reconnu et soutenu par l'ensemble des municipalités », souligne M. Lalonde.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

