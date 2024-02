Le SCFP poursuit son offensive pour le maintien des services publics d'électricité

MONTRÉAL, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Le SCFP et ses syndicats affiliés à Hydro-Québec poursuivent leur offensive pour le maintien des services publics d'électricité. Une nouvelle phase de la campagne publique prend son envol avec des panneaux publicitaires installés à Québec et à Montréal arborant le slogan « Hydro-Québec, on l'a bâti ensemble. Gardons nos services d'électricité publics. »

« Les services publics d'électricité sont une assise fondamentale pour le développement économique, le contrôle des coûts et le financement de nos services publics. Hydro-Québec a jusqu'alors bien servi les Québécoises et les Québécois. Il faut protéger le monopole public et arrêter de donner de plus en plus de droits au privé. Partout où cela a été tenté, nous avons fini par voir des hausses de coûts importantes pour la clientèle », d'expliquer Pierre-Guy Sylvestre, économiste au SCFP.

Le gouvernement de la CAQ et son ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, ne cessent d'annoncer des projets de production et de transmission d'énergie par le secteur privé.

« Les électrices et électeurs du Québec n'ont jamais été invités à voter sur la fin du monopole d'Hydro-Québec, mais c'est pourtant ce que la CAQ est en train de faire », d'ajouter le président du SCFP-Québec, Patrick Gloutney.

Le SCFP demeure aux aguets en attendant de prendre connaissance de l'important projet de loi sur l'avenir de la gestion de l'énergie au Québec proposé par le gouvernement. De plus, le syndicat organisera sous peu un colloque d'envergure portant sur les dangers de la privatisation des services publics d'électricité. Les détails seront rendus publics bientôt.

La campagne publique peut être consultée ici. https://scfp.qc.ca/nos-energies-a-nous/

Comptant plus de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 15 000 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

