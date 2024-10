Le SCFP dénonce « le gel d'embauche » dans le secteur public

MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Le SCFP-Québec dénonce vertement le « gel d'embauche » qui a été présenté ce matin par le sous-ministre Secteur de la réussite éducative et de la main-d'œuvre du ministère de l'Éducation du Québec, Monsieur Marc Sirois. De plus, le syndicat signale que l'annonce a été faite de façon cavalière dans une téléréunion qui n'a duré que 15 minutes, alors que les représentant•es des salarié•es n'étaient tous•tes pas présent•es.

« Ce gel débute dans une semaine. Nous venons de négocier des clauses de convention collective visant à améliorer les services aux élèves et le gouvernement veut imposer un gel de recrutement malgré la pénurie de main-d'œuvre en éducation. Ce sont les élèves qui paieront les frais de cette décision ! Cette position remet en question la priorité accordée en éducation par le gouvernement de la CAQ ! » de dire Richard Delisle, président du Conseil provincial du secteur Éducation du SCFP-Québec.

Le gouvernement a déclaré que la mesure touche exclusivement les employé•es de soutien qui n'offrent pas de services directs à l'élève, puis qu'il existe la possibilité pour les centres scolaires de demander une dérogation si le poste est stratégique, mais il y a déjà un manque de personnel dans le réseau et tout nouveau stress sur le système ne peut que nuire au système d'éducation fragilisé.

Les cégeps

Il a également été annoncé que cette mesure toucherait aussi le personnel de soutien œuvrant dans les cégeps et collèges. Le ministère de l'Enseignement supérieur transmettra une lettre officielle à cet effet aux directions générales aujourd'hui avec des éléments de précisions.

« On doit à la jeunesse québécoise d'investir et faire grandir l'offre dans les cégeps et là, on fait tout le contraire. C'est triste et contradictoire avec ce que disait la CAQ. On touche encore une fois au personnel de soutien, mais quand on aura des besoins urgent, fera t'on appel à de la couteuse sous-traitance ? », d'ajouter Éric Gascon, président du Conseil provincial des collèges du SCFP-Québec.

Comptant plus de 141 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 14 000 salarié•es dans le secteur de l'éducation au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

