La partie relative aux salaires de l'accord sera directement soumise à l'arbitrage

Tous les autres éléments, y compris la rémunération des tâches au sol, sont déjà en vigueur

Aucune interruption de travail ne peut avoir lieu, et l'exploitation des vols se déroulera comme prévu

MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Air Canada et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont conclu en août un accord préliminaire de quatre ans pour les agents de bord de la société aérienne. Cet accord, qui n'a pas été ratifié par les agents de bord, a été obtenu sans concessions de la part du syndicat et comprend des améliorations en matière de salaires, de prestations de retraite et d'avantages sociaux, tout en incluant une modernisation, convenue d'un commun accord, de la rémunération des tâches au sol. On peut consulter les détails de l'accord ici.

Envisageant l'éventualité de la non-ratification de l'entente de principe, les parties avaient mutuellement convenu que la partie relative aux salaires serait soumise à la médiation et que, si aucun accord n'était trouvé à ce stade, elles passeraient au processus d'arbitrage précédemment ordonné par le Conseil canadien des relations industrielles. Les parties ont également convenu qu'aucune interruption de travail ne pourra être déclenchée : par conséquent, l'exploitation pourra se poursuivre normalement.

Le vendredi 12 septembre 2025, le SCFP a demandé à renoncer au processus de médiation et de soumettre directement à l'arbitrage la partie relative aux salaires.

Tout en restant engagée dans l'intégralité du processus, Air Canada, dans un esprit de coopération, a accédé à la demande du SCFP. Les membres du personnel de cabine bénéficieront ainsi le plus rapidement possible de hausses de salaire, avec un versement rétroactif au mois d'avril 2025.

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]