Le SCFP à la rencontre du caucus de la CAQ

SAINT-SAUVEUR, QC, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Près d'une centaine de membres du SCFP-Québec ont bravé le froid et accueilli le caucus de la CAQ qui tient sa réunion au Manoir Saint-Sauveur ce matin. Le SCFP désire rappeler l'importance des services publics au Québec.

« Le gouvernement Legault veut nous faire payer pour son manque de vision et d'ambition et ceci passe par la privatisation de notre système de santé qui n'a pas besoin de plus de structures. La CAQ privilégie le privé au public poussant plusieurs patients vers des cliniques privées en quête de profits. Mais elle veut aussi nous faire payer plus cher notre électricité en permettant au privé de s'approprier une partie de la production », de dénoncer Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Concrètement, le plan énergétique articulé autour du projet de loi 69 va permettre un modèle économique d'une autre époque au bénéfice de compagnies privées. En santé, la semaine dernière, nous apprenions que Santé Québec dénombrait 1000 postes en moins comparativement au mois précédent, et la société d'État a l'intention d'en couper plus. On constate déjà une pénurie de personnel dans nos lieux de travail et il y aura un effet négatif certain sur les usagères et usagers. Finalement, à propos du transport collectif, le manque d'investissement est criant, forçant ainsi l'utilisation coûteuse de voitures, et ce, dans le cadre d'une crise climatique.

« Nous ne laisserons pas ce gouvernement agir impunément. Nous le talonnerons! La CAQ n'a pas été élue pour privatiser le Québec et ils n'ont pas été élus non plus pour s'attaquer aux droits des travailleurs et

travailleuses », de rappeler le président.

Rappelons que durant la période des fêtes, en douce, le ministre du Travail, Jean Boulet, a annoncé qu'il souhaitait limiter les droits des travailleuses et travailleurs de la province à exercer leur droit de grève.

Comptant plus de 141 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815