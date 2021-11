Le Sceau Concilivi admissible à un soutien financier de 30 000 $ du ministère de la Famille pour favoriser la conciliation famille-travail

BROSSARD, QC, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Nous sommes heureux de souligner le retour du programme de soutien financier du ministère de la Famille (MFA) pour les entreprises souhaitant adopter de meilleures pratiques en conciliation famille-travail (CFT) afin de soutenir leurs employés exerçant des responsabilités familiales. Ce soutien couvre jusqu'à 30 000 $ des frais encourus dans le cadre de la démarche et doit se résulter par l'obtention d'une reconnaissance en matière de CFT, telle que le Sceau Concilivi.

Ce n'est pas un secret, la conciliation famille-travail a gagné en importance au cours des dernières années aux yeux des travailleurs exerçant des responsabilités familiales, la rendant désormais incontournable dans le choix d'un nouvel emploi ou dans la propension à rester à l'emploi actuel. Selon nos plus récentes données de sondage, 54 % des répondants changeraient d'emploi pour de meilleures conditions de conciliation famille-travail (CFT). De plus, 84 % des travailleurs souhaitent que les mesures soient formalisées, alors que seulement 15 % des organisations rapportent avoir une politique formelle de CFT. Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, les entreprises ont tout à gagner à mettre en place une chartre de CFT qui corresponde davantage à la réalité de son personnel présent et futur.

Le Sceau Concilivi, LA reconnaissance en conciliation famille-travail au Québec, s'inscrit dans le premier volet du programme de soutien du MFA. Accompagnées par notre équipe ou par un(e) consultant(e) RH, notre démarche clé-en-main amène les organisations à effectuer l'analyse des besoins de leurs employés en matière de conciliation afin de mettre en place une charte de CFT collée à la réalité de leur personnel, et ce, peu importe le secteur d'activités et les enjeux de l'entreprise. D'ailleurs, dans le cadre de l'appel de projets, les organisations ayant des horaires atypiques (quarts de soir, de nuit, rotatif, de fin de semaine) ou une main-d'œuvre à prédominance masculine seront priorisées dans la sélection.

En choisissant d'entreprendre une démarche de conciliation famille-travail et d'obtenir le Sceau Concilivi, les entreprises contribueront à favoriser la mobilisation de leurs employés, à rayonner auprès des chercheurs d'emplois et à développer positivement leur marque employeur. Notre équipe est présente pendant et après la démarche pour accompagner et outiller les organisations dans le rayonnement de leur engagement, notamment par des suivis récurrents et par de la visibilité via nos réseaux et nos partenariats, sans compter plusieurs avantages exclusifs aux détenteurs de Sceau. Pour un accompagnement plus soutenu dans la réalisation de la démarche, les organisations peuvent également faire affaire avec un consultant RH, notamment parmi ceux qui figurent dans notre répertoire.

La date limite pour le dépôt d'un projet est le 17 décembre 2021. Pour plus d'information concernant le Sceau Concilivi, notre démarche ou pour obtenir une offre de services pour la soumission d'un projet, rendez-vous sur concilivi.com. Un webinaire d'information sur notre démarche et le programme de soutien aura lieu le mercredi 1er décembre de 11 h à 12 h. Détails et inscription.

Concilivi, une initiative du Réseau pour un Québec Famille, a pour mission de contaminer positivement les employeurs pour l'implantation de mesures de conciliation famille-travail adaptées à la nouvelle réalité du travail et aux besoins des employés. Concilivi comprend un sceau de reconnaissance ainsi qu'un centre d'expertise spécialisé en conciliation famille-travail.

Le Sceau Concilivi est une reconnaissance de choix qu'une organisation peut détenir pour faire valoir son engagement en matière de conciliation famille-travail. Pour sa part, le Centre d'expertise constitue le volet de recherche et d'innovation de Concilivi qui permet notamment d'assurer une vigie en continu pour être à l'affût des dernières tendances du marché.

