Le Québec, toujours le paradis des familles? Une 30e Semaine québécoise des familles qui invite à réfléchir

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - C'est sous le thème « 30 ans à tisser ensemble notre Québec Famille » que le Réseau pour un Québec Famille (RPQF) lance aujourd'hui la 30e édition de la Semaine québécoise des familles (SQF). Depuis trois décennies, cette Semaine est l'occasion de mettre en lumière la richesse, la diversité et les aspirations des familles du Québec.

Bien que le Québec soit encore perçu par une majorité (59 %) comme le « paradis des familles » en 2025, un nouveau sondage réalisé par Léger pour le RPQF révèle que des préoccupations importantes demeurent pour les familles d'ici, notamment quant aux soins de santé et aux services sociaux ainsi qu'à leur situation financière. Cette édition anniversaire constitue ainsi un moment de réflexion : comment continuer à tisser un Québec qui place véritablement la famille au cœur de ses priorités?

Quand le fil se fragilise, il faut tisser autrement

En 30 ans, les réalités familiales ont évolué. Par exemple, près de la moitié (44 %) des Québécois(es) ayant des enfants de moins de 18 ans à la maison souhaiteraient que tous les employeurs offrent des conditions de travail flexibles pour faciliter la conciliation famille-travail, une préoccupation qui n'était pas présente il y a trois décennies.

« Des progrès majeurs ont été réalisés au cours des 30 dernières années, mais le temps est venu d'enclencher un virage structurel. Il faut sortir de l'approche en silos et considérer la famille comme une réalité transversale, qui doit être prise en compte dans toutes les décisions gouvernementales », mentionne Corinne Vachon Croteau, directrice générale du Réseau pour un Québec Famille. « La santé, l'emploi, l'éducation, le transport ou encore l'habitation ne sont pas des enjeux séparés pour les familles : ce sont des éléments qui s'entrecroisent au quotidien. À l'aube de la prochaine campagne électorale, nous lançons un appel à tous les partis politiques pour qu'ils fassent de la famille une priorité transversale. », ajoute Mme Vachon Croteau.

Des préoccupations familiales qui s'entrelacent

Les résultats du sondage Léger mené pour le RPQF le confirment : les préoccupations des familles s'entrecroisent et s'inscrivent dans de multiples domaines, notamment la santé, l'emploi, le logement et plus.

S'ils(-elles) étaient ministres, 62 % des Québécois(es) placeraient l'accès à un médecin pour toutes les familles en tête de leurs priorités, soulignant un besoin criant en santé. Cette attente rejoint d'autres préoccupations liées aux soins : 42 % veilleraient à assurer de meilleurs services à domicile pour les personnes âgées -- un enjeu qui touche aussi les personnes proches aidantes au sein des familles. L'accès à des services adaptés pour les enfants avec des handicaps ou troubles développementaux serait une priorité pour près du tiers des Québécois(es) (29 %), alors qu'une proportion similaire (27 %) estime qu'il serait essentiel que toutes les familles aient accès à un revenu minimum garanti.

Ressources et événements au programme de la 30e édition de la SQF

Véritable projet collectif, la SQF rassemble chaque année des milliers de familles, d'organismes, d'institutions et de partenaires de tous les horizons. Pour cette 30e édition, le RPQF propose une panoplie de ressources et d'activités sur son site Web, notamment :

Cette édition anniversaire culminera le 18 mai avec la 5e Journée nationale des beaux-parents, initiée par l'animatrice et chroniqueuse culturelle Valérie Roberts en collaboration avec le RPQF.

Le fil de cette Semaine se prolongera également le 20 mai, avec la tenue du Forum 2025 - Agir ensemble pour tisser notre Québec Famille, présenté par Le Lait au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Ce rendez-vous réunira tous les acteur(-trice)s de l'écosystème famille autour d'un objectif commun : bâtir ensemble le tissu familial de demain.

À propos du Réseau pour un Québec Famille

Le Réseau pour un Québec Famille est un organisme provincial d'influence, de concertation et de renforcement de capacités. Il est composé de réseaux, de regroupements et d'associations d'organismes de secteurs variés, préoccupés par le bien-être des familles.

Sa mission est de favoriser et contribuer à l'implantation d'innovations, d'actions, de conditions, de mesures et de politiques, collectives ou organisationnelles, en faveur de l'épanouissement, du bien-être et de la qualité de vie de tous les membres de la famille.

Méthodologie du sondage

Le Réseau pour un Québec Famille a mandaté Léger pour interroger 1 080 Québécois(es) entre le 21 et le 24 mars 2025. Les données ont été pondérées en fonction du genre, de l'âge, de la langue maternelle, de la scolarité, de la présence d'enfant(s) dans le ménage et de la région de résidence, à partir des données de la base administrative. La marge d'erreur associée à un échantillon probabiliste n=1 080 serait de 2,98%, et ce, 19 fois sur 20.

Source : Marilou Fuller, Responsable, Vie associative et concertation, Réseau pour un Québec Famille et son initiative Concilivi; Renseignements média : Camille Lavoie, Conseillère principale, Hill & Knowlton, [email protected]